Скільки професійних російських військових змогли знищити ЗСУ: оперативне зведення від Світана

На війні в Україні Росія втратила вже 315 тисяч вбитими й пораненими. Згідно з даними, це становить майже 90% особового складу, який мала агресорка на початку повномасштабного вторгнення. На це вказують розсекречені доповіді американської розвідки.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що це реальні показники.

Важливо Росія б'є балістикою по Києву: що відомо про ЗРК С-400 з якого, ймовірно, обстріляли столицю

Втрати російської армії

За його словами, можна сказати, що знищено всі 100%. Адже ті, хто ще залишився, – тяжко поранені.

В межах 10% змогло вижити. Вони вже не вояки – без рук, без ніг. Забилися по кутках Росії й думають "навіщо їм це було потрібно", а також раді, що хоча б змогли вижити.

Важливо розуміти, що заходили професіонали. Що це значить? Заходили росіяни, які служили в армії й готувалися виконувати певні бойові задачі. Тобто це професіонали. Тепер практично всі вони знищені,

– наголосив Роман Світан.

"Те, що є зараз – це стадо, проте воно велике й в цьому проблема. Велике стадо абияк підготовлених військових, які виконують локальні задачі – "мʼясними валами" видавлювати наші війська", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що ще й певну кількість засобів ураження російська оборонка досі може виробляти. Адже ті санкції та механізми, які могли б давно її виключити, – не введені.

Атака по Києву

У ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих, зокрема діти.

Роман Світан припустив, що російські пускові установки можуть стояти в Брянській та в Курській областях. Звідти вони дістають по дальності до столиці.



Кількість збитих цілей / Фото Повітряні Сили

За словами військового експерта, бойова частина кожної ракети має, як мінімум, вагу у пів тонни. Крім того, під час збивання йде безпосередній кінетичний удар по ракеті. Відповідно падають понад пів тонни уламків ракети й ще сотні кілограмів протиракети.

"Чим ще небезпечні балістичні ракети? Не завжди встигає спрацювати сигнал повітряної тривоги. Відповідно люди потрапляють під уламки ракет та протиракет", – додав Світан.

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