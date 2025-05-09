Британський полковник назвав найбільшу помилку Путіна за 25 років в Кремлі

Російський диктатор Владімір Путін вже 25 років перебуває при владі в Росії. За цей час він зробив усе можливе, щоб життя там було якнайгіршим.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що Путін фактично тримає Росію у стані постійної напруги та регулярно починає війни. Також він знищив тамтешню опозицію.

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Якою була найбільша помилка Путіна

Як наголосив Бреттон-Гордон, звісно, що Путін не хоче, аби його 25-річне перебування при владі закінчилося катастрофою. Але він впевнено до цього наближається.

Економічна ситуація в Росії суттєво погіршується. Якщо ціни на нафту упродовж тривалого часу будуть низькими, то, як переконаний британський полковник, жити там буде нестерпно. Можуть навіть початися проблеми з продуктами.

Путін багато років заявляв, що хоче поновити СРСР. Захопити деякі території та проголосити їх російськими. Малоймовірно, що він досягне успіху. Путін може зазнати великої поразки. Він відповідальний за усі смерті та руйнування російської економіки. Диктатор-невдаха, ймовірно, не проживе достатньо довго, щоб отримувати пенсію,

– сказав Бреттон-Гордон.

Найбільшою помилкою Путіна за 25 років його правління стала повномасштабна війна проти України. Тут, звісно, є й провина Заходу, який мав діяти жорсткіше ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим.

Коли росіяни вторглися до Криму у 2014 році, ми мали діяти набагато швидше і рішучіше. Путін не мав сприйняти це як зелене світло та продовжити агресію. Історія не буде добре оцінювати Путіна за його незаконне вторгнення, численні смерті та жахливі руйнування, які сталися в Україні через Росію,

– підкреслив британський полковник.

Нагадаємо, 9 травня до Львова прибули міністри закордонних справ та дипломати європейських країн. Вони започаткували спеціальний трибунал, який розглядатиме воєнні злочини Росії.