Могли б навіть змінити ситуацію під Бахмутом, – журналіст про кількість двійників Путіна
Російський диктатор Владімір Путін сам їздить на різні міжнародні зустрічі, коли вони звісно в нього були. А на другорядні зустрічі відправляє своїх двійників, яких у нього багато.
Це вже давно усім відомо. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
Цікаво З цим не можна заграватись: ексрозвідник про можливу ліквідацію двійника Путіна
У Путіна багато двійників
Яковенко припустив, що у кремлівського диктатора дійсно дуже багато двійників. Точної кількості він не назвав, але пожартував, що вони могли б додати українським захисникам роботи, якщо їх відправити на фронт.
Кількість двійників Путіна така, що якби їх усіх відправити на Бахмут, то Збройним Силам було б трохи важче їх усіх вкладати в українські чорноземи,
– сказав російський опозиційний журналіст.
Яковенко про двійників Путіна: дивіться відео
Що відомо про двійників Путіна
- Російський диктатор Владімір Путін останнім часом почав часто вилазити з бункера. Спершу з'їздив у "прощальне турне" окупованими територіями України, а потім зустрів у Москві очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Втім, достеменно невідомо, чи там був справжній очільник Кремля, чи один з його двійників.
- Що стосується поїздки Путіна до окупованого росіянами Криму та Маріуполя, то існують припущення, що насправді це був двійник російського диктатора. Насамперед коли Путін приїхав на окуповані території України, то став легітимною ціллю ЗСУ, що є небезпечним для нього.
- Крім того, політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив цікаву деталь, яка ставить під сумнів справжність "маріупольського Путіна".
- Водночас до очільника Китаю Сі Цзіньпіна у Москві 20 – 22 березня вийшов справжній Путін. Кандидат психологічних наук Дмитро Попов зауважив, що цьому є багато доказів, зокрема дивна поведінка диктатора.
- Ба більше, психолог висловив думку, що голова Кремля просто-таки не наважився б випустити до китайського лідера свого двійника. Так, у Путіна є певна повага до Сі.