До 100 літальних апаратів: полковник ЗСУ допускає декілька хвиль масованих атак Росії

Збройні Сили України взяли на озброєння ще 7 нових дронів. Утім, для російських стратегічних бомбардувальників це не буде серйозною проблемою.

Так, бомбардувальники можуть піти з зони ураження вглиб на кілька тисяч кілометрів, тобто для них це лише збільшення тривалості польоту. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Скільки ракет Росія може використати для нової атаки

На його думку, щодо атак з використанням стратегічних бомбардувальників проблем у росіян не буде. Водночас може змінитися сама схема постачання та підготовки ракет. Це може затягнути час, але щонайбільше на тиждень.

Якщо Росія продовжуватиме обстріли зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, то може організувати ще близько 50 – 60 ракет. Крім того, окупанти можуть обстрілювати Україну ракетами морського базування типу "Калібр", близько 20 – 30 одиниць.

До того ж країна-агресорка може залучити до атаки ОТРК "Іскандер", що переважно базуються зараз на території Білорусі. А також іранські дрони-камікадзе "Shahed 136".

Росіяни ще можуть організувати кілька хвиль (масованих атак – 24 канал) з загальною кількістю літальних апаратів близько сотні, приблизно такого ж рівня як була крайня,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що це без ракет, які були знищені на місцях базування після ударів по російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво".

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