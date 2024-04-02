Як довго ще будуть обстрілювати енергооб'єкти: у ГУР розповіли, скільки ракет має Росія

Останніми тижнями Росія суттєво зменшила інтервали між масованими ракетними обстрілами. У ГУР застерігають, що весною Росія має намір здійснити ще декілька масових ударів проти українських енергетичних об'єктів.

Проте, через вичерпання своїх запасів ракет, їй доведеться знову призупинити агресивні дії для поповнення арсеналу. Про це розповів представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Скільки ще ракет має Росія

Скібіцький розповів, що Росія має приблизно 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю польоту понад 350 кілометрів.

Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше ніж 900 ракет,

– зазначив він.

Представник ГУР додав, що російські війська починають масовані обстріли, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет, як тільки цей показник стає меншим – вони припиняють масовані удари, тому зараз вони наближаються до свого ліміту.

За прогнозами Скібіцького, у квітні Росія планує виробити близько 40 ракет Х-101.

"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак, а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", – розповів представник ГУР.

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