Данілов пояснив, на скільки масованих ударів по Україні ще здатна Росія

Росія програє на усіх напрямках фронту. Натомість знавіснілі окупанти ховаються за ракетами. Ними країна-терористка продовжує атакувати Україну.

Олексій Данілов розповів, що Україна має точні дані про наявність у Росії тих чи інших видів озброєння. На жаль, ракет С-300 країна-терористка має ще "занадто багато".

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Секретар РНБО наголосив, що саме цими ракетами Росія наразі атакує Запоріжжя, Херсон, Харківщину.

Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мовиться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли,

– заявив Данілов.

Росія випустила по Україні понад 4700 ракет

Росія 15 листопада випустила по Україні 90 ракет. Ворог атакував енергосистему, підприємства, житло будинки. Без світла залишилися мільйони людей.

Володимир Зеленський під час звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії 20 листопада заявив, що Росія вже випустила по Україні понад 4700 ракет. Загинули тисячі людей.

Окупанти атакують цивільну інфраструктуру й фактично стирають з лиця землі цілі населені пункти. Країну-терористку потрібно негайно зупинити.

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