У Повітряних силах підрахували, скільки авіаударів окупанти щодня завдають по Україні

Російські загарбники продовжують терор цивільного населення нашої держави, наражуючи на небезпеку життя мирних громадян ракетними атаками. Водночас в Збройних Силах розповіли, на скільки ракет кожного дня стає менше у ворога.

Насамперед слід зауважити, що ворог для визначення цілей ураження використовує всі методи розвідки, зокрема радіолокаційну, агентурну, повітряну і космічну. Про це та про те, скільки Кремль використовує ракет, розповів спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Кремль скоро зовсім залишиться без зброї

За словами Ігната, путінські солдати щодня використовують від 30 до 40 ракет (усіх типів, враховуючи й С-300) для завдання ударів по території нашої держави. Разом з тим не можна в жодному разі нехтувати кожною повітряною тривогою, оскільки будь-яка атака може стати масованою.

У росіян є стратегічна авіація, яка переміщається всією країною на далекий схід, і тактична авіація, що постійно переміщається. Тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому,

– наголосив речник.

Окрім того, він згадав, що Росія зосередила кількісно чималий флот у Чорному морі. Деякі кораблі навіть мають ракети типу "Калібр".

Повітряні Сили збили ворожий Су-34

Окупанти даремно думають, що їм вдасться своїми ракетами залякати українців та змусити їх скласти зброю. Зокрема, Повітряні сили нашої держави щодня ліквідовують ворожу техніку та особовий склад армії Путіна.

До речі, не так давно ЗСУ збили ворожий літальний апарат Су-34 поблизу Єнакієво, що в Донецькій області. Над містом після цього виднівся величезний стовп диму.

Загарбники змушені були навіть ховати свої літаки, адже розуміли, якщо вони цього не зроблять, то залишаться, взагалі, без авіації.

Як зазначив Ігнат, українська авіація також працює надзвичайно активно. Водночас дипломати продовжують вести перемовини з партнерами щодо надання Збройним Силам винищувачів – така зброя допоможе давати ще більшої прочуханки ворогові.