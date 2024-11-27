Скільки "Іскандерів", "Кинджалів" і "Калібрів" має Росія: у ГУР вразили цифрою

Країна-агресорка нищить українську інфраструктуру постійними обстрілами. У ГУР розповіли, який ракетний потенціал має ворог.

Скільки у Росії ракет різних типів в інтерв'ю Новини.LIVE сказав Вадим Скібіцький, заступник голови ГУР, передає 24 Канал.

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Що накопичив противник

Військовий наголосив, що розвідка постійно відслідковує ракетні запаси ворога, його виробництва.

"Публікації, які з’явилися у медіа щодо кількості ракет – коректні", – наголосив Скібіцький.

Запас станом на 20 листопада складає 220 крилатих ракет, 390 "Калібрів", 350 – "Іскандер-М", "Іскандер-К" – 210, 70 "Кинджалів".

До слова, після того, як Україна вперше використала ATACMS і Storm Shadow по Брянській і Курській області, Путін вдарив гіперзвуковою балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру. Цю нову розробку очільник Кремля назвав "Орешником".