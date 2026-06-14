У тому, чи є обмеження за віком для посади глави держави в США, розібрався 24 Канал.

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Яка хронологія правління Трампа?

Загалом, Дональда Трампа на посаду глави держави обирали двічі. Так, він вважається 45-м і 47-м президентом США. На момент свого повторного обрання у 2024 році Трампу було 78 років, що зробило його найстаршим президентом в історії країни та перевершило попередній віковий рекорд Джо Байдена, який став главою держави у 77 років.

Якщо Трамп завершить свій президентський термін до січня 2029 року, йому на той момент буде 83 роки. Це знову перевищить показник Байдена, який залишив посаду у 82-річному віці.

Для порівняння, наймолодшим президентом США в історії став Теодор Рузвельт, який розпочав виконання обов'язків у 42 роки.

Водночас у сучасній американській політиці є й значно старші чинні діячі: наприклад, сенатор Чак Грасслі продовжує працювати у Конгресі у віці понад 92 роки, перебуваючи на посаді ще з початку 1980-х.

А серед колишніх високопосадовців США найстаршим є 104-річний Пол Ігнатіус, який свого часу обіймав посаду міністра ВМС в адміністрації Ліндона Джонсона.

Що каже конституція?

Конституція США визначає лише мінімальний віковий поріг для кандидата в президенти – 35 років, тоді як жодних юридичних обмежень щодо максимально допустимого віку для участі у виборах чи перебування на посаді не встановлено.

Попри відсутність вікових обмежень для літніх політиків, 22-га поправка до Конституції обмежує тривалість президентського правління: одна людина не може бути обрана президентом більше ніж два рази.