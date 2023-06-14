Ще майже 700 російських родин отримають "Лади": втрати ворога станом на 14 червня
14 червня 2023, 07:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Тривають запеклі бої між російськими загарбниками та українськими захисниками на різних напрямках фронту, однак ЗСУ інтенсивно зменшують особовий склад ворога. За минулу добу до Кобзона відправилось ще 680 окупантів.
У командування української армії констатували, що станом на 14 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом 217 330 бійців. Також у противника з кожним днем все менше техніки.
Дивіться також Клондайк техніки для ЗСУ: чому Швейцарія нейтральна та чи відкине свої багатовікові принципи
Втрати ворога у техніці
- танків – 3 943 (+8) одиниці;
- бойових броньованих машин – 7 653 (+11) одиниці,
- артилерійських систем – 3 783 (+17) одиниці;
- РСЗВ – 603 (+2) одиниці;
- засоби ППО – 364 (+1) одиниці;
- літаків – 314 одиниць;
- гелікоптерів – 300 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15) одиниці;
- крилаті ракети – 1 196 (+13) одиниць;
- кораблі та катери – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) одиниці;
- спеціальна техніка – 516 (+5) одиниць.
Актуальна статистика щодо втрат Росії станом на 14 червня 2023 року / Генштаб ЗСУ
До теми Атак було більше, ніж очікували: у WSJ проаналізували початок українського наступу
Що відбувається на фронті
- Збройні Сили пішли в контрнаступ на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Нашим військовим вдається досягати певних успіхів та змушувати російських загарбників тікати, що не може не тішити.
- Зокрема, стало відомо про звільнення нашою армією таких населених пунктів, як Нескучне, Новодарівка, Сторожеве, Макарівка, Благодатне та інших. Усі вони розташовані на межі Запорізької та Донецької областей поблизу річки Мокрі Яли.
- Водночас ситуація поблизу Бахмута складна, але ЗСУ вдається просуватись по флангах на цій ділянці фронту та займати нові висоти навколо міста-фортеці. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала, що ворог просто так не здає позиції та кожен успіх наших бійців досягається значними зусиллями.