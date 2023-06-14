Ще майже 700 російських родин отримають "Лади": втрати ворога станом на 14 червня

Тривають запеклі бої між російськими загарбниками та українськими захисниками на різних напрямках фронту, однак ЗСУ інтенсивно зменшують особовий склад ворога. За минулу добу до Кобзона відправилось ще 680 окупантів.

У командування української армії констатували, що станом на 14 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом 217 330 бійців. Також у противника з кожним днем все менше техніки.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3 943 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 7 653 (+11) одиниці,

артилерійських систем – 3 783 (+17) одиниці;

РСЗВ – 603 (+2) одиниці;

засоби ППО – 364 (+1) одиниці;

літаків – 314 одиниць;

гелікоптерів – 300 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15) одиниці;

крилаті ракети – 1 196 (+13) одиниць;

кораблі та катери – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) одиниці;

спеціальна техніка – 516 (+5) одиниць.



Актуальна статистика щодо втрат Росії станом на 14 червня 2023 року / Генштаб ЗСУ

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