У Путіна серйозні проблеми: скільки росіян проти диктатора
На російському телебаченні визнали, що 20% населення виступають проти Владіміра Путіна та війни в Україні. Навіть така цифра підтверджує, що абсолютної підтримки він немає.
Таку думку 24 Каналу висловив колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що схожі результати були ще у 2022 році. Тоді говорили, що приблизно 25% населення виступає проти війни з Україною.
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Хто насправді підтримує Путіна
В умовах репресій, коли лише за слово "війна" у Росії можуть засудити на 7 років, – це насправді досить серйозні цифри. Як правило, все відбувається так: зі 100% електорату – лише 10% активно виступають за одну ідеї, ще 10% – за іншу, а решта 80% – це своєрідний табір, який прямуватиме чи за тими, чи за іншими. У демократичному суспільстві не буває, щоб 80% населення активно та одноголосно виступали за якусь ідею.
Сергій Жирнов навів ще один приклад. Відомо, що по-справжньому до церкви у Росії ходить 5% населення. Мовиться, не про тих, хто лише заявляють про це, чи вважають себе послідовниками православної релігії, а регулярно ходять до церкви, знають молитви, читають релігійні книги.
Всі інші – це темна більшість, як і колись в СРСР. Тоді всі ходили на партійні збори, а коли розвалився Союз, не було жодної людини, яка б вийшла і сказала щось на захист компартії. Так буде і з Путіним,
– сказав Жирнов.
Колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ пояснив, яка реальна підтримка Путіна: дивіться відео
Те, що на російську телебаченні відкрито заявили, що диктатора не підтримують люди, свідчить про серйозну проблему. До цього пропагандисти говорили лише про єдність та одностайну підтримку "лідера" та всіх його дій.
Навіть 20% людей, які не підтримують війну, для них це вже серйозна проблема,
– додав Жирнов.
Останні новини про Владіміра Путіна
- Депутат держдуми Андрій Гурульов запропонував ізолювати частину суспільства, яка не підтримує російського диктатора. У телевізійному ефірі він назвав таких людей “гнилизною, яка має бути або знищена, або ізольована”. Він додав, що на псевдовиборах у Росії Путін переможе.
- Новий календар з Владіміром Путіним презентували у Росії. На його сторінках всі фото, зроблені до 2022 року. Редактор BBC Стів Розенберг відзначив, що якби війна проти України реально згуртувала росіян – це мало б відобразитися у новому календарі. Натомість старі фото Путіна тільки посилили розмови про його хворобу.
- Нещодавно Путін, повертаючись з Китаю, відвідав штаб так званої "сво". Експерти припустили, що зупинка польоту пов'язана з тим, що диктатор не зміг долетіти до Москви чи Сочі, тому змушений був зупинитися, щоб передихнути.