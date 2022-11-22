Три чверті росіян підтримують війну проти України: дані розвідки

Росіяни часто розповідають, мовляв, це путінська війна, а прості люди – за мир. Однак, за деякими оцінками, 75% громадян підтримують війну проти України. Очевидно, це все плоди кремлівської пропаганди.

Пропагандисти працювали понад 10 років, тому такі настрої. Цифри озвучив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

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Скібіцький зазначив, що політика Кремля – це не політика всього населення Росії. Однак така статистика теж показує багато. Він додав, що такого не було від часів Радянського Союзу.

Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового,

– зазначив розвідник.

Зауважимо, що путінська пропаганда працює не тільки в Росії. Наприклад, раніше у розвідці попереджали, що вона дискредитує ЗСУ та Україну на Заході через агентів впливу. Цю мережу росіяни створили за кордоном ще до повномасштабного вторгнення.

Промовисте опитування в Угорщині

Цікаво, що, крім росіян, агресію підтримують й громадяни іншої сусідньої до України держави. Мовиться про Угорщину. Відповідно до результатів опитування, угорці переважно підтримують Росію. За нашу країну виступає лише 6% населення.

92% респондентів обрали варіант, що "бойові дії мають бути негайно припинені й сторони повинні сісти за стіл переговорів".

6% вважають, що "війна має тривати доти, доки Україна не переможе російського диктатора Владіміра Путіна".

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