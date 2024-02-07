Готуються до затяжних боїв: опитування показали, скільки жителів Росії підтримують війну

Жителі Росії демонструють стабільно високу підтримку вторгнення в Україну з лютого 2022 року. Проте лише третина серед опитаних готова взяти на себе моральну відповідальність за смерті мирних українців.

Серед росіян зростає підтримка війни проти України. Про це ідеться в опитуванні "Левада-центру", повідомляє 24 Канал.

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Що каже статистика

77% опитаних респондентів підтримують війну проти України, 16% – не підтримують, та ще 8% вагаються із відповіддю.

Варто додати, що 64% жителів Росії не підтримують думку, що Росія припустилася помилки, розпочавши війну проти України. Цей показник продовжує плавно зростати і порівняно з вереснем минулого року, він зріс на 6%.

Також жителі Росії морально готуються до довготривалої війни. 45% опитаних вважають, що військові дії триватимуть понад рік, а ще 23% називають термін від пів року до року.

Як росіяни ставляться до війни та мирного вирішення конфлікту

Серед опитаних лише третина вважає, що мирні жителі Росії також несуть моральну відповідальність за загибель українців та руйнування в Україні (10% – безумовно несуть, 21% – несуть певною мірою), протилежної позиції дотримуються 62% опитаних росіян.

66% громадян Росії погоджуються із тим, що Росія платить надто високу ціну у війні проти України. Зазначимо, що найчастіше із цим твердженням росіяни погоджувалися у липні 2023 (тоді у сумі було 82%).

Водночас у перемогу Росії вірять 77% опитаних. Такі результати подібні до настроїв росіян у травні 2022 року.

Втім, частка прихильників переходу до мирних переговорів більша, ніж тих, хто виступає за продовження військових дій: 52% проти 40%.

"Левада-центр" опитала 1606 людей з 14 по 20 грудня 2023 року і 1621 людину з 25 по 31 січня 2024 року. Дослідження проводилося вдома шляхом особистого інтерв'ю. За результатами опитування можливі похибки, але вони не перевищують 3,4%.

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