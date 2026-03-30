Скільки російських окупантів знищено за добу: втрати Росії на 30 березня

З настанням весни російські військові посилили атаки на фронті. Як наслідок – щоденні втрати ворога почали зростати.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що росіяни зараз втрачають "просто страшну кількість людей". Агресор не встигає мобілізувати, підписувати контракти й навчати своїх людей.

Які втрати Росії у війні на 30 березня 2026 рік?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб;

танків – 11 824 (+4);

бойових броньованих машин – 24 317 (+4);

артилерійських систем – 39 049 (+48);

РСЗВ – 1 708 (+1);

засоби ППО – 1 337 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471);

крилаті ракети – 4 491 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 86 160 (+183);

спеціальна техніка – 4 105 (+0).

Втрати окупантів у війні на 30 березня 2026 рік

До слова, в українському Міноборони кажуть, що березень 2026 року може встановити антирекорд за кількістю втрат російської армії. Це пов'язано із тактикою ворога, тиском дронів і забороною здаватися в полон.

