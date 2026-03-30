24 Канал Новини України Скільки російських окупантів знищено за добу: втрати Росії на 30 березня
30 березня, 06:37
Скільки російських окупантів знищено за добу: втрати Росії на 30 березня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Станом на 30 березня 2026 року Росія втратила приблизно 1 296 700 військових, 11 824 танків та 24 317 бойових броньованих машин.
  • Українське Міноборони прогнозує, що березень 2026 року може стати антирекордним за кількістю втрат російської армії через тактику ворога та тиск дронів.

З настанням весни російські військові посилили атаки на фронті. Як наслідок – щоденні втрати ворога почали зростати.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що росіяни зараз втрачають "просто страшну кількість людей". Агресор не встигає мобілізувати, підписувати контракти й навчати своїх людей.

Дивіться також Птахи СБС "прикурили" 3 російські РСЗВ у Криму та цистерни з паливом на Луганщині 

Які втрати Росії у війні на 30 березня 2026 рік?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

  • особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб;
  • танків – 11 824 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 317 (+4);
  • артилерійських систем – 39 049 (+48);
  • РСЗВ – 1 708 (+1);
  • засоби ППО – 1 337 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471);
  • крилаті ракети – 4 491 (+0);
  • кораблі / катери – 33 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 160 (+183);
  • спеціальна техніка – 4 105 (+0).

Втрати окупантів у війні на 30 березня 2026 рік / Фото Генштаб

До слова, в українському Міноборони кажуть, що березень 2026 року може встановити антирекорд за кількістю втрат російської армії. Це пов'язано із тактикою ворога, тиском дронів і забороною здаватися в полон.

Що відомо про останні успішні удари України по окупантах?

  • Сили безпілотних систем ЗСУ знищили три російські РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" у Криму. Українські військові також завдали удару по цистернах з російським паливом поблизу селища Новосвітлівка у Луганській області.

  • Російські війська спробували прорватися до Малої Токмачки, але українські захисники зірвали наступ, знищивши колону. У результаті бою ліквідовано 10 російських штурмовиків і знищено ворожу бронетехніку.

  • Сили оборони України атакували російський завод "Промсинтез" у Чапаєвську ракетами FP-5 "Фламінго". Завод виробляє компоненти вибухових речовин для армії Росії, і удар спричинив вибух у виробничій зоні.