Зеленський розповів, скільки російських військових чатують на сході України

Володимир Зеленський заявив, що на східному кордоні та в окупованому Криму Росія розмістила приблизно 80 тисяч військових. Однак, за словами президента України, це ще не все. До них ще варто додати 30 тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових Росії на Донбасі.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню La Repubblica. На питання, чи боїться він вторгнення російських військ на сході України, Зеленський відповів, що жодного страху зараз бути не може.

Важливо Зеленський припустив, що мобілізація Росією військ є перевіркою Байдена

Водночас український президент наголосив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. І нагадав, що війна Росії проти України триває з 2014 року.

Будь-яке намагання розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи. Це відчує кожна країна континенту. Війна проти нас триває з 2014 року. І це – жорстока війна із застосуванням безпілотників, артилерії, бронетехніки, мін,

– зазначив Зеленський.

Він заявив, що Росія розмістила на кордоні з Україною майже 80 тисяч військових. На думку Зеленського, точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва.

Український лідер додав, що від початку своєї роботи на посаді президента влада робила все, що можливо, для активізації переговорів і пошуку мирного рішення.

Актуально Ми готові до наступу Росії, – Зеленський

Раніше в інтерв'ю виданню Le Figaro Володимир Зеленський висловив сподівання, що очільник Кремля Володимир Путін не піде на ще більшу ескалацію конфлікту на Донбасі. Водночас, навіть якщо це станеться, Україна не віддасть жодного сантиметра нашої землі.