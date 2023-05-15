Чи є загроза з півночі: у ДПСУ розповіли, скільки російських солдатів перебувають у Білорусі

Станом на 15 травня ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. У ворога не вистачить ресурсів, аби прорвати українську оборону на півночі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, на території Білорусі наразі перебувають близько 2,5 тисячі російських військових.

Дивіться також У Білорусі продовжують перевіряти боєготовність: Лукашенко наказав посилити держкордон танками

Що росіяни роблять у Білорусі

Речник ДПСУ наголосив, що російські військові, як правило, залучені до підготовки чи навчань та перебувають на полігонах.

Але та кількість російських військовослужбовців є значно нижчою, ніж була ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10 – 11 тисяч осіб,

– сказав Демченко.

Він додав, що ті підрозділи, які пройшли підготовку в Білорусі, Росія виводить на територію своєї країни. Згодом цих солдатів відправляють на Східний напрямок, аби поповнити сили окупантів.

"Наразі бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, однак поповнення полігонів не відбувається", – заявив речник.

Загроза з боку Білорусі: що відомо