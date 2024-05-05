Скільки окупантів Росія зосередила біля Часового Яру: в ЗСУ назвали приблизну кількість

Окупанти не відмовляються від планів захоплення українських територій. Нині ворог тисне на Часів Яр, і на цій ділянці фронту Росія зосередила близько 25 тисяч військових.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Він додав, що ворог відтягує резерви з одних ділянок й перекидає їх на інші, передає 24 Канал.

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Окупанти тиснуть біля Часового Яру

За словами Волошина, нині біля Часового Яру Кремль зосередив близько 25 тисяч своїх військових. Ворог намагається підводити нові військові частини, доукомплектовує їх і на різних ділянках фронту це відбувається не однаково.

Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу,

– заявив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що за його інформацією, ворог міг зосередити біля Часового Яру угруповання, яке складається з близько 20 – 25 тисяч російських військовослужбовців. Окрім того, окупанти активно обстрілюють місто з артилерії, а також використовують FPV-дрони.

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