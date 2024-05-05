Скільки окупантів Росія зосередила біля Часового Яру: в ЗСУ назвали приблизну кількість
Окупанти не відмовляються від планів захоплення українських територій. Нині ворог тисне на Часів Яр, і на цій ділянці фронту Росія зосередила близько 25 тисяч військових.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Він додав, що ворог відтягує резерви з одних ділянок й перекидає їх на інші, передає 24 Канал.
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Окупанти тиснуть біля Часового Яру
За словами Волошина, нині біля Часового Яру Кремль зосередив близько 25 тисяч своїх військових. Ворог намагається підводити нові військові частини, доукомплектовує їх і на різних ділянках фронту це відбувається не однаково.
Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу,
– заявив Волошин.
Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що за його інформацією, ворог міг зосередити біля Часового Яру угруповання, яке складається з близько 20 – 25 тисяч російських військовослужбовців. Окрім того, окупанти активно обстрілюють місто з артилерії, а також використовують FPV-дрони.
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Бої біля Часового Яру: останні новини
- Офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що Часів Яр для росіян – стратегічно важливе місто. Він пояснив, що без захоплення Часового Яру ворог не зможе просуватися далі.
- Росіяни продовжують тиснути на місто, адже хочуть захопити Часів Яр до 9 травня. Водночас військові експерти наголошують, що такі "мрії" російського диктатора – нездійсненні, й росіяни не зможуть окупувати місто до сакральної дати.
- Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич повідомив, що ЗСУ мають наказ не допустити захоплення міста, адже ворог матиме перевагу в вуличних боях – живу силу. Тому, як наголосив Маляревич, ЗСУ потрібно стримувати російські війська на тих територіях, де українські військові можуть працювати з дронами, артилерією.
- Водночас у ГУР не мають оптимістичних прогнозів щодо ситуації навколо Часового Яру. Вадим Скібіцький в нещодавньому інтерв'ю заявив, що захоплення Часового Яру – це "ймовірно, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка".