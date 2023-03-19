Більшість у боях за Бахмут: скільки російських зеків вже ліквідували в Україні

Путіну бракує живої сили, тому він відправляє на війну в Україну всіх, зокрема ув'язнених. Журналісти припустили, скільки зеків могли загинути на території нашої держави за останні місяці.

Уже понад рік ворог щодня втрачає сотні своїх бійців особового складу. Серед них як і "еліта", так зеки, яких завербували та відправили на війну через брак "гарматного м'яса". Розслідувачі проаналізували дані щодо втрат Росії у період від 1 січня до 16 березня 2023 року та сказали, скільки, ймовірно, зеків-окупантів могли відправитись до Кобзона за цей час.

Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Зеки потрапляли в Бахмут через батальйон "Вагнера"

Власне, щонайменше одна тисяча російських завербованих ув'язнених загинула на війні в Україні від початку цього року.

Лише за останні два тижні (від 1 березня – 24 Канал) стало відомо про загибель ще понад 400 ув'язнених. Судячи з некрологів, більшість із них були учасниками битв за Бахмут. Усього встановлено імена 2 092 ув'язнених російських колоній, які загинули під час бойових дій на території України (від лютого 2022 року – 24 Канал),

– йдеться в повідомленні ЗМІ.

Варто зазначити, що зеки потрапляли під Бахмут, вступаючи у лави ПВК "Вагнера", що контролює такий собі Євгеній Пригожин. Як констатували журналісти, у березні було виявлено нове масове поховання людей, які, ймовірно, воювали у складі цього батальйону.

Розташоване воно біля міста Березовського у Свердловській області Росії. Місцеві жителі населеного пункту побачили 67 могил, що там недавно з'явилися.

Скільки окупантів загинуло на війні

У Генштабі 19 березня повідомили, що станом на цей день відомо про 164 910 ліквідованих ворожих бійців. Лише за попередню добу до Кобзона відправилось 700 окупантів та 20 їхніх танків.

Окрім того, стало відомо, що протягом доби Авіація Сил оборони ЗСУ завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, а також 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога, його військової техніки та складу боєприпасів.

Цифри, що наводять журналісти, очевидно, не зовсім відповідають реальності – себто тому числу окупантів-зеків, що загинули на війні проти нашої держави. Це тому, що в матеріалі йдеться лише про тих ворогів, імена яких вдалось встановити.