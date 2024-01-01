Скільки ще росіян може мобілізувати Путін: Світан назвав приблизні числа

Ворог змушений постійно поновлювати особовий склад, оскільки зазнає колосальних втрат. Однак наразі потреби в оголошенні загальної мобілізації немає, адже ще багато охочих воювати за гроші.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував 24 Каналу мобілізаційний потенціал Росії. За його словами, натепер країна-агресорка спроможна набирати понад тисячу нових окупантів за добу.

До вашої уваги Росія наразі не потребує другої хвилі мобілізації: у ГУР назвали дві причини

Водночас ситуація може змінитись, і тоді Кремль може наважитись на мобілізацію. До слова, неодноразово лунали припущення, що це може статись після президентських виборів навесні.

"Якщо й будуть якісь мобілізаційні моменти, то вони будуть приблизно під 300–350 тисяч новобранців", – припустив Світан.

Ворог потребує нових сил не для наступу

Росіяни мають проблеми з щільністю військ на лівому березі Дніпра, де українські військові захопили плацдарм і розширюють його. Тому, крім компенсування втрат, окупантам потрібні сили для втримання захопленого.

"Їм треба тепер те, що вони спробували захопити, "перетравити". Тому цього року, найімовірніше, вони працюватимуть тільки на це завдання – не дати вирвати те, що вони захопили", – констатував Світан.

Мобілізація в Росії: останні новини

Під час "прямої лінії" 14 грудня Владімір Путін заявив, що в країні другої хвилі мобілізації буцімто не буде. Мовляв, призвані торік окупанти "чудово воюють".

Набуває гостроти питання ротації російських військ через активізацію протестів дружин мобілізованих. Їхній рух набирає обертів і стає дедалі радикальнішим.

До слова, у Росії зріс загальний рівень невдоволення примусовою мобілізацією. За даними української розвідки, цей показник сягнув 69%.

Аналітики ISW оцінили втрати серед повітряно-десантних військ Росії. Зокрема, 104 дивізія серйозно проріділа біля Кринків на лівобережжі Херсонщини.