Ще 430 окупантів відправились на лави "200-тих": втрати ворога станом на 29 травня

Найпекельнішою залишається ситуація на фронті на Сході нашої держави, однак Збройним Силам вдається зменшувати особовий склад загарбників. Власне, від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано загалом 207 030 ворожих бійців.

У понеділок, 29 травня, в командуванні української армії опублікували щоденну свіжу статистику втрат ворога. Так, лише за минулу добу наші захисники відправили до Кобзона 430 окупантів.

Дивіться також Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Втрати ворога у техніці

танків – 3 801 одиниця (+4);

бойових броньованих машин – 7 467 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 3 435 (+10) одиниць;

РСЗВ – 575 (+1) одиниць;

засобів ППО – 331 (+2) одиниця;

літаків – 313 одиниць;

гелікоптерів – 298 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 054 (+61) одиниці;

крилатих ракет – 1 056 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 207 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 453 (+2) одиниці.



Свіжа статистика втрат ворога станом на 29 травня / Картинка Генштабу

До теми Ворог влаштував терор дронами та ракетами, ЗСУ знищили ЗРК С-300 та "Тор": головне від Генштабу

Що відбувається на фронті