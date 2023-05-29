Ще 430 окупантів відправились на лави "200-тих": втрати ворога станом на 29 травня
29 травня 2023, 08:12Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Найпекельнішою залишається ситуація на фронті на Сході нашої держави, однак Збройним Силам вдається зменшувати особовий склад загарбників. Власне, від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано загалом 207 030 ворожих бійців.
У понеділок, 29 травня, в командуванні української армії опублікували щоденну свіжу статистику втрат ворога. Так, лише за минулу добу наші захисники відправили до Кобзона 430 окупантів.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3 801 одиниця (+4);
- бойових броньованих машин – 7 467 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 3 435 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 575 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 331 (+2) одиниця;
- літаків – 313 одиниць;
- гелікоптерів – 298 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 054 (+61) одиниці;
- крилатих ракет – 1 056 одиниць;
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 207 (+15) одиниць;
- спеціальної техніки – 453 (+2) одиниці.
Свіжа статистика втрат ворога станом на 29 травня / Картинка Генштабу
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Що відбувається на фронті
- Дещо зменшилась цими днями інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку. Власне, речник Східного командування військ Сергій Череватий заявив, що за 28 травня було лише одне бойове зіткнення українських захисників з російськими окупантами у самому місті-фортеці.
- Разом з тим він констатував, що глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжує виводити найманців з цього населеного пункту на Донеччині. Це свідчить про те, що ватажок терористів усвідомлює скрутне становище, у якому він опинився.
- Цікаво, що в Інституті вивчення війни зазначали, що Кремль зумисне міг тормозити певні операції групи "Вагнера" на Донбасі, зокрема в Бахмуті.
- Аналітики стверджують, що Путін не хотів виконувати обіцянки перед Пригожиним у разі захоплення його бійцями Бахмута, тому й всіляко намагався завадити цьому процесу.