Обіцяних недостатньо: у Зеленського назвали кількість танків, необхідних для перемоги

Західні партнери розпочали процес надання Україні потужних бойових танків Leopard та Abrams. Однак глава комітету Верховної Ради з питань оборони переконаний, що кількість одиниць військової техніки, яку нам планують надати союзники, дещо недотягує до потрібної цифри.

Власне, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю німецькому виданню зазначив, що Захід затягував з наданням нам військової техніки. Також він сказав, скільки Збройним Силам потрібно танків, аби звільнити території від російських окупантів.

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Світ трохи запізно схаменувся в питанні танків

Веніславський констатував, що лише тоді, коли загинуло дуже багато людей, Європа та США зрозуміли, що Путіна слід зупиняти. Тоді й вони насмілились ухвалити рішення про надання нам танків.

Щоб повністю звільнити нашу територію, нам потрібно від 500 до 700 танків,

– також наголосив нардеп.

Водночас зауважимо, що союзники обіцяли нам надати максимум 143 бойових танків. Очевидно, що цього недостатньо, аби завершити війну.

Німецькі танки можуть відтіснити ворога

Веніславський вважає, якби партнери передали нам танки ще влітку 2022 року, то звільнення українських територій відбувалось би набагато швидше. За його словами, тоді нам не вистачало 100 танків для деокупації Луганщини та Донеччини. Зараз же чисельність ворожих військових у декілька разів перевищує – Збройних Сил у цьому регіоні.

У цьому ж інтерв'ю високопосадовець наголосив, що саме німецькі танки можуть вигнати усіх росіян з українських територій.

Якщо ми їх (танки Leopard – 24 Канал) отримаємо вчасно, німецька якість покаже, що вона значно перевершує російську,

– заакцентував він.



Що потрібно знати про танки Leopard / Картинка 24 Каналу

Також Веніславський порівняв російських окупантів з німецькими нацистами, що під час Другої світової війни чинили звірства на території України. З його слів зрозуміло, що той, хто намагається задобрити Путіна компромісами та хоче віддати йому території нашої держави, погано знає історію.

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