"Не по частинах, а все і одразу": скільки танків потрібно для звільнення України

Захід ухвалив довгоочікуване рішення про постачання важких танків та зброї до України. Натомість для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібні також резерви техніки та авіація, про яку вже починають говорити західні лідери.

Про це 24 Каналу повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. Він наголосив, що Україні потрібна техніка одразу, а не по частинах, зокрема танки, літаки, броньовані машини, засоби ППО тощо.

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З’явилася інформація, що Україна отримає кілька десятків модернізованих танків Т-72. Імовірно, вони приїдуть раніше, ніж обіцяні Leopard.

За словами Гетьмана, ці танки – хороша техніка, але вона суттєво поступається Abrams, Leopard та Challenger. Експерт наголосив, що 300 танків, про які говорив генерал Валерій Залужний, необхідні безпосередньо на передню лінію зіткнення. Варто зважати на те, що танки можуть бути підбиті, пошкоджені тощо, тому Україні потрібен резерв ще близько 300 танків, переконаний Гетьман.

Також нам потрібна авіація, яка їх буде прикривати: гелікоптери та літаки. Це окрема розмова,

– додав експерт.

Комплектація танкових бригад

Гетьман згадав, що для формування танкового батальйону необхідно близько 30 танків. Приблизно сотня танків – це бригада. 300 танків – це 3 бригади, якщо вони будуть укомплектовані винятково Abrams, Leopard та Challenger.

Військовий аналітик припустив, що Валерій Залужний не буде орієнтуватися на таку побудову підрозділів, натомість суміщатиме модернізовані Т-72 з американськими та німецькими танками.

Тобто 300 танків можуть становити не 3, а 5 чи навіть 6 бригад, якщо вони будуть доукомплектовані модернізованими Т-72,

– зауважив Гетьман.

Гетьман про постачання техніки до України: дивитись відео

Українська техніка не опиниться на території Росії

Першу партію танків від наших партнерів Україна отримає до весни, передбачив військовий аналітик. На відео, що з'являються в мережі, помітно, як техніка їде без маскувальних сіток, відкрито. Гетьман припустив, що партнери роблять це навмисно, аби показати росіянам, що на них чекає.

Експерт вчергове підкреслив, що ця техніка необхідна Україні винятково, аби вигнати росіян з нашої території, на російській землі вона не опиниться. До того ж аналітик вважає доцільним створити 200 – 300-кілометрову демілітаризовану зону від українських кордонів, аби унеможливити нові атаки з боку Росії.

Спочатку треба припинити загибель наших військових. Бо у нас гинуть найкращі, а у них – найгірші. Та припинити обстріли цивільних міст, де гинуть люди,

– наголосив спікер.

Україні потрібна авіація

Гетьман підкреслив, що Україна, крім танків потребує, ще і винищувачів. Ідеальним варіантом став би F-16.

Винищувач F-16 належить до легких, це літак четвертого покоління, який стоїть на озброєнні багатьох країн. Він був розроблений в 1970-х роках, але його планер та двигун – це найбільш оптимальна комбінація легкого винищувача, за словами експерта.

Він згадав, що за підрахунками 4 гелікоптери Apache, які нам може передати Велика Британія, за один виліт в змозі знищити до 70 цілей важкої техніки ворога.

Краще не видавати по частинах. Якщо наші союзники вирішили нам по-справжньому допомогти перемогти ворога, то нам потрібно не часткове, а все озброєння, яким мають бути укомплектовані підрозділи для звільнення нашої території,

– резюмував військовий аналітик.

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