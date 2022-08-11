У Верещук розповіли, скільки тіл оборонців Маріуполя вже повернули в Україну

11 серпня 2022 , 15:59
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Джерело:

Media Center Ukraine – Ukrinform

В Україну з Маріуполя привезли понад 400 тіл військових. Це загиблі захисники, які віддали своє життя за Батьківщину.

Українська влада активно працює над тим, щоб повернути загиблих бійців. Про це заявив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

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Кожного тижня ми працюємо над цим питанням. Ми дійсно забрали вже дуже багато тіл. З Маріуполя забрали понад 400 тіл оборонців "Азовсталі", заводу Ілліча. Механізм працює,
– запевнив Котенко.

Україна повертає тіла загиблих військових

9 серпня в Україну повернули 17 тіл захисників "Азовсталі", а 26 липня – 25 тіл. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Щоб ідентифікували тіла, родичі здають ДНК-тест. Тіла оборонців потрапляють у морги Києва, Харкова чи Дніпра. Крім того, планують створити морг у Запоріжжі.

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Автор: Софія Мінджоса