Війна триватиме довго, а Росія буде ворожою навіть після її завершення, – голова генштабу Чехії
Джерело:Reuters
Голова чеського генштабу Карел Реха закликає не порівнювати реальні події українського контрнаступу з тим, що ми бачили у фільмах про Другу світову. Він прогнозує тривалу війну та подальшу ворожість Росії після завершення бойових дій.
Захід повинен готуватися до тривалої війни в Україні. Про це сказав в інтерв'ю Reuters очільник генерального штабу Чехії Карел Реха.
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"Це не фільм про Другу світову"
Чеський військовий говорить, що темпи контрнаступу України його не розчарували.
Такий вигляд має військовий наступ. Це не як у фільмі про Другу світову війну. Це вимагає часу,
– сказав він журналістам.
Контрнаступ триває із червня, ЗСУ просуваються на кількох напрямках. Досить часто на Заході лунають думки, що Україна рухається занадто повільно, на що вже не раз відповідали українські чиновники.
Я думаю, що наразі жодна зі сторін не здатна досягти своїх кінцевих задекларованих цілей найближчим часом. Це (війна, – 24 Канал) не триватиме кілька тижнів, це триватиме, імовірно, довго. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців протягом тривалого часу,
– наголосив Карел Реха.
Також він сказав, що Чехія надала досить багато зброї для України і збирається продовжити допомогу. "У нас ще є дещо, в тому числі важка техніка", – заінтригував очільник чеського генштабу.
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За цифрами стоять реальні, а не кіношні втрати
- До вторгнення Росії в Україну 2014 року і до початку повномасштабної війни у 2022 році більшість людей у Європі знала про війну хіба що з фільмів. Там у видовищних постановках круті хлопці перемагають поганих досить швидко і з малими втратами, а якщо й помирають, то роблять це красиво. Насправді ж очевидно, що війна – це кров, біль і втрати щодня, це неможливість спокійно спати та часом втрата сенсу життя після втрати коханої людини, друга, дитини чи батьків. Критики українського контрнаступу забувають про це або й не розуміють, адже саме Україна боронить зараз Європу від зла.
- Президент України Володимир Зеленський також вдався до порівняння бойових дій із кінофільмом. За його словами, Захід помиляється, якщо вважає контрнаступ кінострічкою на півтори години із щасливим кінцем. Україна обов'язково переможе, але перемога – це не про щастя. Це про гіркоту втрат, на жаль. Західні партнери мають розуміти, що ця війна –спільна, а перемога України – гарантія безпеки для всіх.
- Голова ГУР Кирило Буданов також сказав, що ми воюємо не для партнерів. Він прогнозує, що війна не триватиме довго, бо в росіян уже мало фізичних можливостей вести тривалі бойові дії, але через півроку чи сім місяців війна усе ще буде. А за десять років Росія захоче реваншу.
- Утім, після закінчення війни Україна обов'язково зніме багато фільмів і напише багато книг про справжніх, а не вигаданих героїв. У нас є свої круті хлопці – це розвідники, пілоти, моряки, артилеристи, інженери, медики, волонтери і всі-всі, хто щодня наближає перемогу.