Війна триватиме довго, а Росія буде ворожою навіть після її завершення, – голова генштабу Чехії

Голова чеського генштабу Карел Реха закликає не порівнювати реальні події українського контрнаступу з тим, що ми бачили у фільмах про Другу світову. Він прогнозує тривалу війну та подальшу ворожість Росії після завершення бойових дій.

Захід повинен готуватися до тривалої війни в Україні. Про це сказав в інтерв'ю Reuters очільник генерального штабу Чехії Карел Реха.

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"Це не фільм про Другу світову"

Чеський військовий говорить, що темпи контрнаступу України його не розчарували.

Такий вигляд має військовий наступ. Це не як у фільмі про Другу світову війну. Це вимагає часу,

– сказав він журналістам.

Контрнаступ триває із червня, ЗСУ просуваються на кількох напрямках. Досить часто на Заході лунають думки, що Україна рухається занадто повільно, на що вже не раз відповідали українські чиновники.

Я думаю, що наразі жодна зі сторін не здатна досягти своїх кінцевих задекларованих цілей найближчим часом. Це (війна, – 24 Канал) не триватиме кілька тижнів, це триватиме, імовірно, довго. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців протягом тривалого часу,

– наголосив Карел Реха.

Також він сказав, що Чехія надала досить багато зброї для України і збирається продовжити допомогу. "У нас ще є дещо, в тому числі важка техніка", – заінтригував очільник чеського генштабу.

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За цифрами стоять реальні, а не кіношні втрати