Росія готується до тривалої війни, – офіцер ЗСУ оцінив можливості ворога

Санкції, який західний світ запровадив проти Росії, не завжди виправдовують себе. Росія все ще має можливість виготовляти зброю або купувати її через треті країни. Відтак воювати вони можуть довго.

До того ж російські військові швидко вчаться і пристосовуються до ситуації на полі бою. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що у ЗСУ дуже підступний ворог.

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Росіяни досі виробляють власну зброю

У розвідці Великої Британії повідомили, що Росія готується до багаторічної війни проти України. Про це пишуть із посиланням на документи, які начебто "просочились" із Міністерства фінансів Росії. Згідно з ними, витрати Росії на оборону наступного року начебто мають зрости приблизно до 30% від загальнодержавного бюджету.

Росія готується і довго готувалась до введення тривалої війни на виснаження. Треба сказати, що наш противник має великий людський і технологічний ресурс,

– наголосив Тарас Березовець.

Хоч західні санкції не дозволяють країні-агресорці виробляти так багато озброєння, як вона могла б. А все ж окупанти досі можуть виготовляти на місяць близько 100 танків і до 100 ракет різних типів: балістичних і крилатих.

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Росіяни вміють адаптовуватись

І західні ЗМІ, й українська розвідка наголошують на тому, що Росія постійно знаходить шляхи обходу санкцій через треті країни. Серед них і країни пострадянського простору, й інші держави. Мовиться про доступ до технологій та запчастин, які використовують зокрема в російських крилатих ракетах, бронетехніці, дронах.

Росія уже фактично перевела свою економіку на військові рейки. Але у росіян не було цього усвідомлення, вони не готувались до затяжного військового конфлікту. Та росіяни дуже швидко вчаться та адаптовуються до умов війни,

– зауважив офіцер.

ЗСУ доводиться мати справу з підступним та підлим ворогом, який вміє адаптовуватись до нових умов ведення війни. Якщо санкційний тиск на Росію не посилиться і не буде контролю за їхнім дотриманням, то ворог й надалі як-не-як зможе підтримувати свою армію й довготривале ведення бойових дій.

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