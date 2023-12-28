Скільки чоловіків намагалося втекти за кордон у 2023 році: у ДПСУ назвали точну цифру
Джерело:Укрінформ
За майже два роки війни в Україні кілька разів продовжували воєнний стан і загальну мобілізацію. Лише за 2023 рік тисячі чоловіків, які не бажають ставати на захист держави, здійснювали спроби незаконного перетину кордону.
За 2023 рік прикордонники затримали приблизно 11 тисяч ухилянтів, які прагнули втекти за кордон. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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Скільки ухилянтів надали перевагу "лісовим стежкам"
За словами Демченко, 7 тисяч 700 чоловіків призовного віку пробували потрапити за кордон, оминувши контрольні пункти пропуску. Водночас речник зауважив, що цьогоріч було менше охочих перетнути кордон у такий спосіб, ніж це було у 2022 році.
Прикордонник згадав, що тоді за добу затримували 80 – 100 втікачів.
Втеча за підробленими документами
Наразі в Україні збільшилася кількість чоловіків, які намагаються виїхати з України на підставі підроблених документів. З початку року прикордонники викрили приблизно 3 тисячі таких спроб. Як правило, ухилянти показували на КПП фальшиві документи про непридатність до військової служби, інвалідність або посвідчення багатодітного батька.
Де найчастіше намагалися втекти з України
У ДПСУ зазначили, що найбільше спроб незаконного перетину за цей рік зафіксували на кордоні з Румунією та Молдовою. Намагалися також нелегально потрапити до Польщі, але значно меншу кількість разів.
За словами Демченка, на число випадків незаконного перетину кордону впливали погодні умови. Коли був сніг і похолодання, охочих переходити кордон ставало менше.
Скільки разів ухилянти пропонували хабаря прикордонникам: що відомо
- З перших днів повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року інспекторам прикордонної служби пропонували хабаря більше 800 разів.
- Загальна сума хабарів – понад 3 мільйони гривень.
- За даними BBC, з початку великої війни майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України, аби уникнути призову. А понад 21 тисячу людей затримали при спробі нелегального перетину. 14 313 з них намагалися перейти кордон пішки або переплисти річки. Ще 6800 використати підроблені документи.