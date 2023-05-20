Як ГУР дізнається інформацію: Буданов розкрив, чи багато наших агентів в Росії

Українська розвідка здобуває найважливішу інформацію через агентів, які зосереджені на території ворога. Кирило Буданов поділився, як це відбувається.

Найважливіша інформація отримується агентурними способами. Тобто це живе спілкування, пояснив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов у проєкті Дмитра Комарова.

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Скільки агентів в Росії

Буданов зізнався, наших агентів на території Росії "не так і багато", але достатньо.

Відверто скажу, не так і багато (українських агентів в Росії – 24 Канал). Хотілось би більше...але достатньо,

– сказав розвідник.

Він також розповів про важкі рішення під час війни. За словами Буданова, важко відправляти бойові підрозділи на завдання, чітко розуміючи, що не всі повернуться. Однак є завдання – знищити противника і повернути назад свою державу.

Потрібно бути готовими до війн

Раніше Буданов попереджав українців, що "наш дурнуватий сусід нікуди не подінеться". Як би не видозмінилась Росія, якась її частина буде межувати з Україною.

Цілком ймовірно, що загарбницькі намагання цього шматка будуть знову набирати нову силу та повторюватись. Тобто після перемоги може бути нове протистояння з Росією.