Скільки українців утримують в Оленівці: омбудсмен назвав цифру

Багато українців ще залишаються в полоні держави-агресорки. В колоніях окупованої Оленівки Росія продовжує утримувати 150 наших громадян.

Серед цих полонених є не тільки військові, а й цивільні. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Доступу до Оленівки далі немає

Він розповів, що українську делегацію й надалі туди не допускають. Омбудсмен зазначив, що в української влади немає додаткової інформації щодо вибуху в Оленівці, під час якого загинули 50 українських військовослужбовців. Відомо лише те, що озвучували раніше.

Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку,

– розповів Лубінець.

Нагадаємо, раніше Лубінець наголошував, що він готовий особисто приїхати до Оленівки, аби оцінити всі факти та поспілкуватися зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами. Однак окупанти не пропускають.

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