Трампа вважають диктатором вдвічі більше американців, ніж Зеленського: статистика

Згідно з результатами нового опитування, вдвічі більші американців вважають президента США Дональда Трампа "диктатором" у порівнянні з Володимиром Зеленським. Цікаво, що нещодавно сам Трамп використав цей термін для опису українського президента.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek. Зазначається, що в опитуванні від YouGov, проведеному 19 лютого, взяв участь 4071 американець.

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Чи вважають американці Трампа диктатором

За результатами опитування, 41% учасників вважають Дональда Трампа диктатором, водночас 45% мають протилежну думку. Варто зазначити, що стать зіграла роль у відповідях учасників, оскільки серед жінок близько 46% вважають Трампа диктатором у порівнянні з 35% серед чоловіків.

Ще 14% респондентів заявили, що вони ще не сформували остаточної думки.

Коли ж учасників запитали, чи вважають вони Володимира Зеленського диктатором, 22% відповіли "так", тоді як 45% сказали "ні". Водночас більша частина учасників опитування, близько 33%, не були впевнені.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп знову накинувся на Зеленського і назвав його "диктатором без виборів". За його словами, президент України переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, "яку не можна було виграти". Трамп також стверджує, що в Україні зникли 175 мільярдів доларів, які виділили США.

Низкою дивних заяв на адресу українського лідера відзначився і мільярдер Ілон Маск. Він різко розкритикував Володимира Зеленського, звинувативши його в тому, що він "живиться мертвими тілами" українських солдатів.