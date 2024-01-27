Опитування підтверджує: 30% молодих британців відмовились б воювати у разі нападу на їхню країну

Опитування виявило, що 38% британців, молодші за 40 років, відмовилися б від служби у збройних силах у разі світової війни. А 30% не взяли б до рук зброю навіть у разі нападу їхню рідну країну.

Експерти стверджують, що вікова категорія від 18 до 40 років, яка традиційно є основою призову в часи великих воєн, сьогодні демонструє небажання вступати до армії. Це стосується майже кожного третього молодого британця, згідно з даними міжнародної компанії YouGov.

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Чи готові британці брати зброю до рук

Серед жінок призовного віку відсоток відмов від служби такий:

43% не погодилися б служити у разі світової війни;

35% – відмовилися у разі загрози для Британських островів.

Для чоловіків ці показники, як не дивно, нижчі. Вони становлять 32% та 25% відповідно.

Результати опитування показують, що 38% молодих людей (і чоловіків, і жінок – 24 Канал), віком до 40 років, відмовилися б служити в збройних силах у разі світової війни, а 30% запевняють, що не пішли б на службу, навіть якби Британії загрожувало неминуче вторгнення,

– пишуть у YouGov.

Опитування також показало, що більшість населення (72%) вважає, що жінки повинні проходити строкову службу. Крім того, 42% виступають за рівність у виконанні військового обов'язку.

У відповідях на питання про добровольчу службу, 7% опитаних заявили, що пішли б добровольцями у разі світової війни, а 11% – якби загроза стосувалася безпосередньо Великої Британії.

Щодо призову без опору. 21% молодих людей заявили, що не будуть протидіяти призову у разі світової війни, а 23% – у випадку нападу на країну.

Дані також засвідчують, що чоловіки у віці 18-40 років більш схильні до добровольчої служби або прийняття призову, ніж жінки того ж віку. Власне, це 39-47% проти 19-24%.

Попри це, значна частина опитаних вважає, що жінки повинні мати обмеження у виконанні певних ролей у збройних силах, зокрема не служити в піхоті.

Загалом опитування YouGov було проведено серед 3044 британців віком від 18 років з майже рівним розподілом між жінками та чоловіками. Це дає змогу оцінити загальні настрої в суспільстві щодо військової служби.

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Контекст: світ повинен готуватися