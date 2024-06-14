У липні буде максимально складний період: наскільки тривалими можуть бути відключення світла

Через масовані російські обстріли енергетична система України зазнала серйозних пошкоджень та руйнувань. З огляду на виведення у ремонт ще одного атомного енергоблока та зростання споживання електроенергії, у липні дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися.

Відповідно відключення світла можуть стати тривалішими, проте чимало залежатиме від погодних умов. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері 24 Каналу спрогнозував ситуацію з електроенергією восени та взимку.

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Чого чекати влітку

На початку травня в Україні почали діяти графіки відключення світла. Іноді електроенергію вимикали екстрено. Це був період, коли одночасно перебували в ремонті деякі атомні енергоблоки та почала підійматися температура повітря.

Тоді насамперед вмикали не побутові кондиціонери, а промислові. Оскільки є великий перелік виробництв і технологічних процесів, які не можуть працювати за підвищеної температури. Приміром, вироблення харчів та фармакологічна індустрія.

У липні, за словами директора Центру досліджень енергетики, буде максимально складний період репетиційно-зимового характеру. Великі ремонтні багатьох енергоблоків проходитимуть одночасно зі спекою. Однак все залежатиме від погодних умов та того, як будемо проходити цей етап.

За тієї ситуації, яку маємо натепер, та з коригуванням графіків <..> сподіваюся, що тривалість відключень, зокрема, у липні буде не більш як 8 годин на добу. В інший час маємо отримувати електрику, а, можливо, буде і м'якше,

– припустив Олександр Харченко.

Чого чекати восени та взимку

Харченко припустив, що ситуація зі світлом восени, у вересні та жовтні, повинна стати комфортнішою. У цей час, за його інформацією, не планується ремонтів великих енергоблоків, буде нижча температура повітря і відповідно менше споживання.

Щодо зими складно робити прогнози. Через те, що не знаємо, якими будуть атаки, що встигнемо та не встигнемо відновити. Фізична робота іде, і не завжди можна передбачити, що вдасться, що не вдасться,

– констатував директор Центру досліджень енергетики.

Поточна ситуація в енергосистемі та прогнози