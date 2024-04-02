Готують нові підрозділи за 27 днів: у ГУР розповіли про мобілізаційні можливості Росії

Кремль взявся за активну мобілізацію військ, спрямовану на підготовку нових підрозділів для можливого конфлікту з країнами НАТО. У ГУР повідомляють, що наразі підготовка батальйону в Росії триває 27 днів.

Російське командування активно розробляє програми швидкої підготовки військових підрозділів. Це включає індивідуальну підготовку, тренування в складі підрозділу та бойове злагодження.

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Як проходить підготовка військових в Росії

Ворог розробив читкі програми підготовки підрозділів. При тому підготовки підрозділів сформованих з нуля. Це 27 днів для формування, наприклад, батальйону. Це індивідуальна підготовка, підготовка у складі підрозділу та бойове злагодження. 27 діб і піхотний підрозділ готовий до використання на полі бою,

– зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Він також додав, що хоч такий швидкий термін формування може вражати, він свідчить про низьку якість нових військових. Підтвердженням цього є велика кількість російських військовополонених, які швидко потрапляють у полон, коли вперше опиняються в зоні бойових дій.

Крім того, Росія прискорює випуск фахових військових, таких як артилеристи та танкісти, шляхом дострокового випуску і грошового стимулювання. Однак головна частина втрат відбувається саме серед звичайних піхотинців, усе через зменшення використання бронетехніки у воєнних операціях.

Є нарощування кількості російських військових

"Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тисяч військових. До початку 2024 року цей показник коливався у межах 450 – 460 тисяч військових. Є нарощування, але шляхом формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів",

– додає представник ГУР.

Скібіцький також зазначає, що за останні роки Росія стикається зі складнощами у відновленні свого озброєння та техніки. Близько 80% військової техніки, яку зараз використовує Москва, є відновленою або модернізованою. Лише невелика частина, менш як 20%, становлять нові танки, БМП та інша бронетехніка. Це свідчить про складнощі у виробництві нового озброєння через його вік та санкції.

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