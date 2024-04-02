Готують нові підрозділи за 27 днів: у ГУР розповіли про мобілізаційні можливості Росії
Джерело:Defense Express
Кремль взявся за активну мобілізацію військ, спрямовану на підготовку нових підрозділів для можливого конфлікту з країнами НАТО. У ГУР повідомляють, що наразі підготовка батальйону в Росії триває 27 днів.
Російське командування активно розробляє програми швидкої підготовки військових підрозділів. Це включає індивідуальну підготовку, тренування в складі підрозділу та бойове злагодження.
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Як проходить підготовка військових в Росії
Ворог розробив читкі програми підготовки підрозділів. При тому підготовки підрозділів сформованих з нуля. Це 27 днів для формування, наприклад, батальйону. Це індивідуальна підготовка, підготовка у складі підрозділу та бойове злагодження. 27 діб і піхотний підрозділ готовий до використання на полі бою,
– зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.
Він також додав, що хоч такий швидкий термін формування може вражати, він свідчить про низьку якість нових військових. Підтвердженням цього є велика кількість російських військовополонених, які швидко потрапляють у полон, коли вперше опиняються в зоні бойових дій.
Крім того, Росія прискорює випуск фахових військових, таких як артилеристи та танкісти, шляхом дострокового випуску і грошового стимулювання. Однак головна частина втрат відбувається саме серед звичайних піхотинців, усе через зменшення використання бронетехніки у воєнних операціях.
Є нарощування кількості російських військових
"Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тисяч військових. До початку 2024 року цей показник коливався у межах 450 – 460 тисяч військових. Є нарощування, але шляхом формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів",
– додає представник ГУР.
Скібіцький також зазначає, що за останні роки Росія стикається зі складнощами у відновленні свого озброєння та техніки. Близько 80% військової техніки, яку зараз використовує Москва, є відновленою або модернізованою. Лише невелика частина, менш як 20%, становлять нові танки, БМП та інша бронетехніка. Це свідчить про складнощі у виробництві нового озброєння через його вік та санкції.
Втрати окупантів на фронті: останні новини
- За останню добу окупанти втратили 780 солдатів. Загальні втрати окупантів від 24 лютого 2022 року становлять 443 660 бійців та десятки одиниць техніки.
- 30 березня ЗСУ успішно відбили напад російських військ, який включав механізовану атаку масштабом до батальйону. Це перший подібний інцидент з жовтня 2023 року, коли російські війська розпочали операцію з захоплення міста Авдіївка. Наші військові з 25 бригади здійснили успішну контратаку, в результаті якої була знищена значна танкова колона ворога. За наявною інформацією, було знищено 12 російських танків та 8 бойових машин піхоти.
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив, що наші воїни здійснили успішний удар проти одного з найкращих безпілотників окупантів, який має вартість близько 7 мільйонів доларів. Мова йде про ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", який був збитий Одеською зенітно-ракетною бригадою під час операції в акваторії Чорного моря.