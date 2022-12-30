Скільки військових залишаються в полоні: у Зеленського назвали цифру

У російському полоні ще залишаються 3,4 тисячі українських військовослужбовців. Крім того, 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Росія не пускає Червоний Хрест до таборів з військовополоненими. Цим самим окупанти систематично порушують Женевську конвенцію. Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

До речі Нарешті вдома: з російського полону повернули захисників Зміїного

Що відомо про зниклих

Вербицька зазначила, невідомо, що сталося зі зниклими безвісти українцями. Вони також вже можуть бути російськими військовополоненими. Крім того, їх могли насильно вивезти з окупованих Росією територій або навіть вбити.

В Офісі Президента розуміють, що така невизначеність є особливо важкою для родичів.

Обміни полоненими: останні новини

14 грудня під час обміну полоненими Росії передали священника УПЦ МП. Натомість повернули громадянина США, викраденого на Херсонщині.

Того ж дня з полону звільнили 64 військовослужбовців ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, бійці обороняли від російських окупантів Бахмут.

Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. Тоді додому повернулися ще 60 захисників. Мовиться про представників ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Звільнили 58 чоловіків і 2 жінки. Серед них було 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.

У Зеленського раніше наголошували, що пам'ятають про кожного полоненого. Робота з їх визволення йде постійно, але про це можуть не оголошувати.