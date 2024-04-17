Серед постраждалих в Чернігові – діти: у ДСНС розповіли, скільки людей дістали з-під завалів

Окупанти завдали цинічного удару по Чернігову 17 квітня. Кількість жертв та постраждалих продовжує збільшуватися.

За попередніми даними, загинуло 13 осіб. Ще 61 людина отримала поранення, двоє серед них – діти.

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Кількість постраждалих та жертв збільшилася

Після ракетного удару у Чернігові є жертви та поранені. За попередніми даними, загинуло 13 осіб, серед них є двоє дітей. Ще 61 людина отримала поранення, двоє серед них – діти.

Рятувальникам та волонтерам вдалося врятувати трьох осіб із-під завалів, але існує ймовірність, що під завалами можуть перебувати ще люди.

На місці події триває рятувальна операція. Постраждалим надається медична допомога, а поліцейські обстежують пошкоджені будівлі та допомагають пораненим.

Спеціалісти з психологічної допомоги працюють для підтримки потерпілих. Крім того, співробітники МВС у Чернігівській області організували збір крові для потреб тих, хто отримав травми.

Удар по Чернігову: що відомо