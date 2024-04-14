Російські війська вночі атакували ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалося збити

У ніч на 14 окупанти випустили по Україні 10 "Шахедів". Також відомо, що для атаки ворог атакував ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

У небі над Україною було збито усі 10 ударних безпілотників. Про це розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Знищено 10 "Шахедів"

Російські військові випустили по Україні 10 ударних БпЛА типу "Шахед". Їх випускали з російської Курської області.

Також для своєї атаки окупанти використали чотири зенітні керовані ракети систем С-300/С-400, якими атакували з території Донецької області.

Усі "шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України,

– розповів Олещук.

На жаль, у Повітряних силах не повідомили, чи вдалося збити випущені ракети.

Скільки збито "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил