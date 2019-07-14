Скільки, 150 тисяч, а у мене – 22, – Зеленського шокувала зарплата чиновника з Одеси

Під час свого візиту до Одеси Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт керівництва Одеського морського порту, і його неабияк здивував розмір його зарплатні. Доливає олії в огонь і те, що сам порт упродовж останнього часу приніс набагато менше доходів державі, аніж раніше.

Відповідне відео набирає популярності у мережі. На перших кадрах Зеленський наголошує, що доходи Одеського морського порту зменшилися, однак заробітна плата керівництва державного підприємства збільшилася майже у півтора рази.

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На це начальник адміністрації Одеського морського порту Ігор Ткачук відповів, що він собі сам зарплату не назначає, а її затверджує Міністерство інфраструктури України.

"А яка у Вас заплата? 120 тисяч… 120 тисяч на руки. А у мене – 22", – підсумував український президент.

До слова, перша зарплата Володимира Зеленського на посаді президента склала майже 13 тисяч гривень. Але такі гроші він заробив не за цілий місяць, а лише за 12 днів після його інавгурації, яка відбулася у травні. Повний посадовий оклад українського гаранта за місяць складає 28 тисяч гривень.

Що робив Зеленський на Одещині

Свій візит на Одещину Володимир Зеленський здійснив 13 липня. Тут, він зокрема, повідомив, що не призначатиме Андрія Андрейчикова головою області та анонсував конкурс на цю посаду.

Крім того, президент виступив з ініціативою заборонити екологічні перевірки іноземних суден у акваторії морських портів на період з липня по вересень включно. Такий крок він аргументував тим, що капітани суден скаржаться на невмотивовані побори з боку інспекторів, а правоохоронні органи наразі допомогти розібратися у цій ситуації не можуть.

Також гарант звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням облаштувати безкоштовний в'їзд на територію Одеського порту представникам бізнесу. Політик зауважив, нині існує лише один великий шлях доступу до порту, який належить приватній структурі, і така ситуація є неприпустимою, оскільки це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.

Вразила його і корупція в Укртарнсбезпеці, відтак він заявив, що звернеться до чинного прем’єра Володимира Гройсмана та попросить про допомогу, а саме про звільнення з посади голови відомства Михайла Ноняка.

На завершення свого візиту президент скупався у Чорному морі.