"Скільки можна брехати": Панін прокоментував дебош у літаку в Криму

Одіозний російський актор Олексій Панін заперечив, що був п'яний і влаштував дебош на борту літака Сімферополь – Москва в окупованому Криму.

Про це сам артист розповів у своєму Instagram.

Напередодні, у мережі з'явилися фото та відео з борту літака Сімферополь – Москва, на якому Олексій Панін влаштував п'яний дебош. Через витівку артиста рейс затримали на 2 години, а Панін покинув салон у супроводі правоохоронців.

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Сам же артист заперечує свою провину і попросив людей припинити брехати.

ЗМІ знову влаштували галас... Будь ласка, благаю, відчепіться вже від нас, ми ніякого дебошу не влаштовували, ми не полетіли зі своїх причин. Скільки можна брехати людям? Що ви робите? Висмоктуєте з пальця? Бурю в склянці влаштовуєте! Ми просто не полетіли, ми залишилися в Сімферополі, у нас є свої причини. Нюся (дочка Паніна, – "24") не бачила Сімферополя,

– сказав Панін.

Водночас, в аеропорту Сімферополя підтвердили, що рейс, на якому повинен був полетіти актор, затримали на дві години, в тому числі через те, що він вирішив зійти на землю і залишитися в Криму. При цьому стверджується, що Панін був тверезим.

На думку росіянина, літак був несправний, тому він разом з дочкою зійшов з нього і залишився в кримській столиці. У свою чергу, в аеропорту розповіли, що зійти з рейсу може кожен – для цього викликають правоохоронців, дістають багаж і видають пасажиру.