11:20
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Скільки можна заробити на оренді Адміністрації Президента на Банковій

      1810 Читать новость на русском
      Будівлю Адмністрації Президента на вулиці Банковій можна здавати в оренду
      Будівлю Адмністрації Президента на вулиці Банковій можна здавати в оренду / 24 канал

      У команді новообраного президента Володимира Зеленського впевнено заявляють, що мають намір покинути будівлю Адміністрації Президента на вулиці Банковій у Києві вже до кінця 2019 року.

      Нерухомість 24 писала, куди може переїхати команда Зеленського.

      Дивіться також: Куди переїхав Порошенко з Адміністрації Президента на Банковій

      Серед варіантів розглядають КВЦ "Парковий" зі скандально відомим вертолітним майданчиком Януковича на даху, де у дні першого та другого туру виборів розташовувався штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського.

      Що відомо про будівлю на Банковій, 11 у Києві?

      Споруда збудована у 1936-1939 роках на фундаменті будівлі 1870-х років у неокласичному стилі архітектором Сергієм Григор'євим.

      У різні роки тут працювали відомі воєначальники – до 1917 року — генерали Російської імперії Микита Алєксєєв, Михайло Драгомиров, Володимир Сухомлинов.

      У 1918 році тут розміщувався Генеральний штаб армії Української Народної Республіки, за часів державності гетьмана Павла Скоропадського – Генштаб армії Української Держави.

      Під час окупації Києва нацистськими військами тут розташовувався Київський генералкомісаріат. Після Другої світової війни в будівлі на Банковій розміщувався Центральний комітет Компартії України, де мали свої кабінети перші секретарі ЦК КПУ.

      Після указу першого президента незалежної України Леоніда Кравчука від грудня 1991 у будівлі розташовується Адміністрація Президента України.

      Адміністрація Президента будівля Банкова
      Адміністрація Президента України розташовується у будівлі на Банковій з 1991 року//Фото: 5 канал

      Володимир Зеленський перший обраний глава держави, який виявив бажання перенести свою адміністрацію з будівлі на Банковій.

      На сьогодні споруда включає 8 корпусів із загальною площею приблизно 22 тисячі метрів квадратних. У ній міститься понад 200 робочих кабінетів, бібліотека, декілька їдалень, типографія і навіть спортзал.

      Екс-заступник глави Адміністрації Президента Порошенка Дмитро Шимків розповів, що якось натрапив у будівлі на басейн та сауну.

      Читайте також: Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової

      За скільки можна здавати в оренду будівлю АП?

      Зараз будівля АП перебуває в управлінні Державного управління справами і тільки комунальні послуги в цьому об'єкті обходяться платникам податків приблизно у 7 мільйонів гривень на рік.

      Після переїзду звідси Адміністрації Президента будівлю треба буде щонайменше охороняти.

      Експерти зазначають, що такий об'єкт довго не пустуватиме. Він може одразу зацікавити потенційних орендарів, зокрема, IT-компанії.

      Так, оренда офісних приміщень у цьому районі є однією з найдорожчих у столиці і становить приблизно 50 доларів США за метр квадратний.

      У будівлі на Банковій, 11 площею 22 232 метри квадратних можна буде здавати в оренду приблизно 70% приміщень, оскільки решту 30% займають сходи та коридори. Таким чином при ставці 50$ оренда може приносити прибуток у понад 775 тисяч доларів США на місяць.

      Читайте також:
      blog_ava
      Хоч гантелі не вкрали: Зеленський показав фото зі спортзалу в АП
      сьогодні
      2906
      Теги: Новини нерухомості України Адміністрація Президента Новини Києва Ринок нерухомості Оренда нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 686
      Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      сьогодні , 05:15 Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      1079
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 травня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1613
      Стенограму зустрічі Зеленського з лідерами партій оприлюднили на сайті президента
      30 травня , 21:21 Стенограму зустрічі Зеленського з лідерами партій оприлюднили на сайті президента
      6083
      Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      30 травня , 21:00 Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      Світлана Попова 1299
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук