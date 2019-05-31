Скільки можна заробити на оренді Адміністрації Президента на Банковій

У команді новообраного президента Володимира Зеленського впевнено заявляють, що мають намір покинути будівлю Адміністрації Президента на вулиці Банковій у Києві вже до кінця 2019 року.

Нерухомість 24 писала, куди може переїхати команда Зеленського.

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Серед варіантів розглядають КВЦ "Парковий" зі скандально відомим вертолітним майданчиком Януковича на даху, де у дні першого та другого туру виборів розташовувався штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Що відомо про будівлю на Банковій, 11 у Києві?

Споруда збудована у 1936-1939 роках на фундаменті будівлі 1870-х років у неокласичному стилі архітектором Сергієм Григор'євим.

У різні роки тут працювали відомі воєначальники – до 1917 року — генерали Російської імперії Микита Алєксєєв, Михайло Драгомиров, Володимир Сухомлинов.

У 1918 році тут розміщувався Генеральний штаб армії Української Народної Республіки, за часів державності гетьмана Павла Скоропадського – Генштаб армії Української Держави.

Під час окупації Києва нацистськими військами тут розташовувався Київський генералкомісаріат. Після Другої світової війни в будівлі на Банковій розміщувався Центральний комітет Компартії України, де мали свої кабінети перші секретарі ЦК КПУ.

Після указу першого президента незалежної України Леоніда Кравчука від грудня 1991 у будівлі розташовується Адміністрація Президента України.



Адміністрація Президента України розташовується у будівлі на Банковій з 1991 року//Фото: 5 канал

Володимир Зеленський перший обраний глава держави, який виявив бажання перенести свою адміністрацію з будівлі на Банковій.

На сьогодні споруда включає 8 корпусів із загальною площею приблизно 22 тисячі метрів квадратних. У ній міститься понад 200 робочих кабінетів, бібліотека, декілька їдалень, типографія і навіть спортзал.

Екс-заступник глави Адміністрації Президента Порошенка Дмитро Шимків розповів, що якось натрапив у будівлі на басейн та сауну.

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За скільки можна здавати в оренду будівлю АП?

Зараз будівля АП перебуває в управлінні Державного управління справами і тільки комунальні послуги в цьому об'єкті обходяться платникам податків приблизно у 7 мільйонів гривень на рік.

Після переїзду звідси Адміністрації Президента будівлю треба буде щонайменше охороняти.

Експерти зазначають, що такий об'єкт довго не пустуватиме. Він може одразу зацікавити потенційних орендарів, зокрема, IT-компанії.

Так, оренда офісних приміщень у цьому районі є однією з найдорожчих у столиці і становить приблизно 50 доларів США за метр квадратний.

У будівлі на Банковій, 11 площею 22 232 метри квадратних можна буде здавати в оренду приблизно 70% приміщень, оскільки решту 30% займають сходи та коридори. Таким чином при ставці 50$ оренда може приносити прибуток у понад 775 тисяч доларів США на місяць.