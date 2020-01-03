Скільки нелегальних АЗС вже закрили в Україні

В Україні закрили 264 нелегальні автозаправні станції. Так податкова міліція виконує доручення уряду та президента з протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

Автозаправні станції закрили після перевірки, яку проводили з 13 грудня по 3 січня, повідомили у фейсбуці Державної фіскальної служби.

Читайте також: Зниження цін на тепло: які міста України переглянули тарифи на опалення

За результатами проведених заходів припинили діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС. З незаконного обігу вилучили понад 3,5 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів,

– йдеться в повідомленні.

Загальна вартість палива становить понад 63 мільйони гривень, а обладнання – понад 57 мільйонів гривень. Наразі проводять заходи із демонтажу обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності.

Що цьому передувало

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні до 9 січня 2020 року закриють усі нелегальні автомобільні заправні станції.

Жорстко боротися з нелегальним ринком палива обіцяв і президент Володимир Зеленський.

Представники компаній-учасниць паливного ринку кажуть, що майже 25% автозаправних станцій в Україні працюють поза законом. Крім того, діють нелегальні нафтопереробні заводи.