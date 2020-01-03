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      Скільки нелегальних АЗС вже закрили в Україні

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      В Україні закрили понад 200 нелегальних АЗС / ua-energy.org

      В Україні закрили 264 нелегальні автозаправні станції. Так податкова міліція виконує доручення уряду та президента з протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

      Автозаправні станції закрили після перевірки, яку проводили з 13 грудня по 3 січня, повідомили у фейсбуці Державної фіскальної служби.

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      За результатами проведених заходів припинили діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС. З незаконного обігу вилучили понад 3,5 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів,
      – йдеться в повідомленні.

      Загальна вартість палива становить понад 63 мільйони гривень, а обладнання – понад 57 мільйонів гривень. Наразі проводять заходи із демонтажу обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності.

      Що цьому передувало

      Представники компаній-учасниць паливного ринку кажуть, що майже 25% автозаправних станцій в Україні працюють поза законом. Крім того, діють нелегальні нафтопереробні заводи.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Транспорт Державна фіскальна служба Пальне Поліція
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