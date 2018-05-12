Скільки отримують українці за оренду землі в порівнянні з іншими країнами, – експерт

Напередодні вийшло дослідження Світового банку. Вони підрахували, яку ціну за оренду землі отримують українські землевласники, та порівняли її з цінами в інших країнах Європи.

Про це у програмі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

Читайте також: Більшість українських компаній не зацікавлені у відкритті ринку землі, – експерт

"Наша дурість привела до того, що ми 25 років говоримо про існуючий потенціал, а на виході – суцільна імпотенція. І ми платимо за неї. І повинні платити. Інакше не буває. Питання в тому, чи хочемо ми продовжувати платити. Напередодні вийшло дослідження Світового Банку. Вони підрахували, а не довіряти їх розрахунками вже точно немає причин, що українські землевласники отримують найнижчу ціну за оренду землі в Європі при тому, що якість українських грунтів – одне з кращих в світі", – розповів Фурса.

На його думку, українські землевласники – це не латифундисти з бразильських серіалів, це ті самі бідні селяни, які отримали паї і не можуть повноцінно ними розпоряджатися.

За оцінкою Світового банку ціни на продаж землі при введення ринку виростуть до 3 – 3,5 тисяч доларів за гектар в порівнянні з 1,1,5 тисяч доларів, які діють зараз при оцінці і при продажу на тіньовому ринку. А це означає, що пропорційно повинна вирости і оренда,

– зазначив експерт.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 12 травня 2018.



