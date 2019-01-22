Скільки Україна може втратити та здобути у разі припинення транзиту газу з Росії

Якщо не буде підписано новий контракт щодо транзиту газу з Росії, то Україна втратить, перш за все, економічно. Однак за таких умов вона має великі шанси відсудити в арбітражі у "Газпрому" набагато більшу суму, як компенсацію за прискорену амортизацію української газотранспортної системи.

Таку заяву зробив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

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Якщо контракт не буде підписано, не буде транзиту газу через Україну. Однак суттєвих ризиків для безпеки постачання газу немає. На відміну від ситуації в 2009 році, газ в Україні буде,

– зауважив він.

За його словами, Україна від цього насамперед утратить економічно.

"Не буде доходів від транзиту, а це близько 3 мільярдів доларів у рік", – переконує Вітренко.

Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" переконує, що у разі припинення транзиту російського газу Україна має високі шанси виграти у "Газпрому" черговий арбітражний позов на 12 мільярдів доларів як компенсацію за прискорену амортизацію української газотранспортної системи (ГТС), пише Укрінформ.

"Мовиться про позовні вимоги, які ми висуваємо в межах наступного арбітражу, який ми вже розпочали. Дійсно, сума цих позивних вимог становить близько 12 мільярдів доларів. Частина цих позивних вимог є наслідком того, що ми не очікуємо на транзит через територію Україну після 2019 року… Шанси на виграш є дуже високими. Ми вже довели, що коли ми звертаємось в арбітраж проти "Газпрому", ми виграємо. Адже ми звертаємось в арбітраж лише тоді, коли є впевненими, що правила – на нашому боці", – підкреслив Вітренко.

За його словами, за поточним контрактом на транзит газу, який закінчується у 2019 році, плата за транзит може змінюватися відповідно до європейських правил.

"Європейські правила, перш за все, передбачають так званий принцип повного покриття витрат оператора. Коли Група "Нафтогаз" розраховує витрати на транзит у 2018-2019 роках, вона має враховувати амортизацію української ГТС, яка, як будь-який інший основний засіб, з часом втрачає свою цінність. Якщо буде продовжуватися транзит після 19 року, то ми нарахували б так звану нормальну амортизацію, виходячи з того, що залишковий термін використання української ГТС складає приблизно 15 років", – каже він.

Також Вітренко повідомив, що сьогодні Україна, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, має нараховувати так звану прискорену амортизацію. Як пояснив представник "Нафтогазу", річ у тім, що через дії Росії Україна не можемо очікувати на транзит після 2019 року на рівні, який би давав впевненість у тому, що українська ГТС буде використовуватися для транзиту.

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Якщо Росія продовжуватиме контракт і газотранспортна система буде використовуватися для транзиту російського газу після 2019 року, це означатиме, що не відбудеться знецінення української ГТС, і в української сторони не буде підстав нараховувати прискорену амортизацію. У такому разі наш позов буде не на 12 мільярдів, а тільки на 2 мільярди доларів. Бо 2 мільярди – це все одно та частка витрат, які не покриваються зараз за поточного тарифу. Навіть без прискореної амортизації ГТС. Це на додаток стягнення з "Газпрому" у 2,7 мільярда доларів, які ми вже виграли. Мовиться про новий арбітраж, який ми розпочали ще весною. Адже арбітраж – це довгий процес,

– констатував керівник національної нафтогазової компанії.

Нагадаємо, за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу, стало відомим, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України" навіть без проведення будь-яких консультацій. Крім того, Україна від Європейської комісії отримала пропозицію про можливі обсяги та терміни контракту на транзит газу після 2019 року: найближчим часом має відбутися обговорення цього питання.

Що відомо про взаємини "Нафтогазу" з "Газпромом"? 28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.



Нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.



Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб не постачати газ іншим країнам в обхід України.