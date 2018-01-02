Скільки Україна закупила газу у 2017 році: показники значно зросли

У 2017 році Україна збільшила експорт газу, у порівнянні з 2016 роком, на 26,8%, або ж 2,97 мільярда кубометрів – до 14,5 мільярда кубометрів.

З боку Словаччини в 2017 році надійшло 9,91 мільярда кубометрів газу, Угорщини – 2,83 мільярда кубометрів, Польщі – 1,3 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

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Варто додати, що через доволі теплу зиму, у грудні 2017 року імпорт склав 954,9 мільйона кубометрів газу, що на 42,5% менше, ніж в грудні 2016 (1,66 мільярда кубометрів)

Нагадаємо, Україна вже більше двох років (з 26 листопада 2015 року) не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ "Газпром", закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.



До слова, Україна у 2016 році скоротила імпорт природного газу на 32,7% (на 5,37 мільярда кубометрів) у порівнянні з 2015 роком – до 11,08 мільярда кубометрів.