19:04
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Скільки заробляють будівельники Кримського мосту: мережу розсмішили цифри

      394 Читать новость на русском
      Скільки заробляють будівельники Кримського мосту
      Скільки заробляють будівельники Кримського мосту / Фото з відкритих джерел

      Окупанти поспіхом добудовують Кримський міст, аби встигнути до кінця 2019 року здати залізничну частину мосту. Через це терміново запрошують на роботу нових працівників.

      Днями у соцмережах та на російських сайтах з пошуку роботи почали з'являтись оголошення про відкриті вакансії на будівництві Керченського мосту. В них закликають мешканців Росії та окупованого Криму долучитись до будівництва моста. 

      Читайте також: Росія поспіхом добудовує Кримський міст: з'явились нові фото та відео

      Щодо зарплат, то, до прикладу, зварювальник отримуватиме до 40 тисячі рублів (менше ніж 17 тисячі гривень, – 24 канал), а монтажник, арматурник – 37 тисячі рублів. 

      кримський мыст
      Вакансії на російських сайтах

      В оголошенні зазначено, що працівників з різних міст можуть довозити на окупований півострів за 3 тисячі рублів. А також забезпечать гуртожитком, але будуть вираховувати зі зарплати 140 рублів в день через дворазове харчування. 

      кримський міст
      Монтажнику пропонують 40 тисяч рублів зарплати

      Однак користувачів мережі обурили такі зарплати. За їхніми словами вони є дуже низькими як для Російської Федерації. Спеціалісти цієї справи зазвичай отримують мінімум 60 тисяч рублів. 

      "Пропозиція від якої неможливо відмовитись. Біжу звільнюсь зі своєї роботи, де отримую у два рази більше, і на автобус в Керч", – написав один із користувачів мережі.

      "620 доларів і пахати як віслюк. В Україні зварювальники за такі гроші вас би послали", – обурився росіянин. 

      Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. 

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Є ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродною дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

      blog_ava
      Як приготувати класичний рецепт паски: покрокова інструкція
      сьогодні
      4719
      Теги: Новини Росії Новини України Будівництво Новини нерухомості Кримський міст Анексія Криму Новини Криму Зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись
      сьогодні , 19:02 Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись
      Євгенія Мазур 17
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сьогодні , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 2973
      Потрібно скоротити кількість державних вишів в Україні, – експерт про реформу освіти
      сьогодні , 16:02 Потрібно скоротити кількість державних вишів в Україні, – експерт про реформу освіти
      Ірина Поліщук 1180
      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      сьогодні , 14:27 Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      Дмитро Снєгирьов 853
      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні , 13:18 Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      Євгенія Мазур 49419
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук