Скільки заробляють будівельники Кримського мосту: мережу розсмішили цифри

Окупанти поспіхом добудовують Кримський міст, аби встигнути до кінця 2019 року здати залізничну частину мосту. Через це терміново запрошують на роботу нових працівників.

Днями у соцмережах та на російських сайтах з пошуку роботи почали з'являтись оголошення про відкриті вакансії на будівництві Керченського мосту. В них закликають мешканців Росії та окупованого Криму долучитись до будівництва моста.

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Щодо зарплат, то, до прикладу, зварювальник отримуватиме до 40 тисячі рублів (менше ніж 17 тисячі гривень, – 24 канал), а монтажник, арматурник – 37 тисячі рублів.



Вакансії на російських сайтах

В оголошенні зазначено, що працівників з різних міст можуть довозити на окупований півострів за 3 тисячі рублів. А також забезпечать гуртожитком, але будуть вираховувати зі зарплати 140 рублів в день через дворазове харчування.



Монтажнику пропонують 40 тисяч рублів зарплати

Однак користувачів мережі обурили такі зарплати. За їхніми словами вони є дуже низькими як для Російської Федерації. Спеціалісти цієї справи зазвичай отримують мінімум 60 тисяч рублів.

"Пропозиція від якої неможливо відмовитись. Біжу звільнюсь зі своєї роботи, де отримую у два рази більше, і на автобус в Керч", – написав один із користувачів мережі.

"620 доларів і пахати як віслюк. В Україні зварювальники за такі гроші вас би послали", – обурився росіянин.

Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Є ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродною дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.