Скільки зерна експортувала Україна від початку 2018 – 2019 маркетингового року: цікаві дані
Україна від початку 2018 – 2019 маркетингового року (липень-червень) станом на 26 грудня експортувала 21,737 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
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Такий резхультат є на 9 % більшим, ніж попереднього маркетингового року цього ж числа.
Згідно з інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, на сьогодні експортовано:
- пшениці – 10,06 мільйона тонн пшениці:
- ячменю – 3,1 мільйона тонн;
- кукурудзи – 8,2 мільйона тонн.
На зазначену дату також експортовано 118 тисяч тонн борошна.
До слова, станом на 13 листопада українські аграрії намолотили 65,1 мільйона тонн зерна з площі 14,1 мільйона гектарів (95%) при врожайності 46,1 центнера з гектара.
Джерело: 24 Канал
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