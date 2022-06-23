"Складніше, ніж очікувалось": як тривають переговори щодо надання кандидатства ЄС Україні

На саміті ЄС наразі тривають дискусії щодо надання Україні та Молдові статусів кандидатів на членство. Закордонні журналісти та медіа зауважують, що процес проходить складніше, ніж очікувалось.

Про це повідомив, зокрема, редактор радіо "Вільна Європа" та видання "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк на своїй сторінці у твітері. Крім того, прокоментував ситуацію з обговореннями український політолог Дмитро Шеренговський.

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У чому проблема

Рікард Юзвяк написав, що переговори щодо надання статусів кандидатів для України та Молдови ускладнилися тим, що деякі країни-члени висловлюються, що передусім хочуть надати кандидатство дещо іншій державі в Європі.

Переговори про надання статусів кандидатів Україні і Молдові в Європейській раді виявились дещо складнішими. Деякі країни хочуть надати статус кандидата спершу для Боснії і Герцеговини,

– зауважив журналіст.