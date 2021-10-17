"Складно будувати діалог": у Кремлі знову поскаржились на Зеленського
Джерело:ТАСС
У Кремлі заявили, що Володимиру Путіну складно вибудовувати діалог з Володимиром Зеленським. Тому він нібито і не спілкується із українським президентом особисто.
Саме тому начебто Путін окремо спілкується з президентом Франції Макроном та канцлеркою Німеччини Меркель. Своєю чергою, вони окремо розмовляють із Зеленським. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
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Він говорить те, що робить, і робить те, що говорить. І коли ось це не стикується з іншими співрозмовниками, то це дуже-дуже складно,
– сказав прессекретар.
Путін не збирається найближчим часом зустрічатись із Зеленським
Пєсков також заявив, що зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом малоймовірна. У Росії закидають Україні "неправильність дій". Мовляв, Київ виходить із мінських угод.
За словами Пєскова, зустрічі перешкоджає законопроєкт про перехідний період.
Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна
- Зеленський хотів особисто зустрітись із Путіним давно. Український президент у квітні запропонував організувати зустріч на Донбасі. Натомість Путін відмовився. Він запросив Зеленського до Москви.
- У Трускавці 3 жовтня президент Зеленський знову сказав, що готовий провести зустріч із Путіним, бо переговори можуть бути результативними.
- Згодом глава держави доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі.