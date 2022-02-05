Скликання "Народної ради" та табори: Bild дізналося про "мрії" Путіна щодо окупації України

Німецьке видання Bild раніше публікувало карту окупації України, базуючись на даних від неназваних розвідників. Тепер ЗМІ поширило детальний "план" Володимира Путіна щодо України.

У своєму матеріалі про "мрії" держави-агресорки щодо окупації всієї України видання посилається на дані розвідки.

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Плани Путіна щодо України

Видання наголошує, що Росія ще не наважилася на повномасштабну атаку на України. Однак спецслужби вже мають інформацію про плани Кремля під час та після так званої "Великої війни".

У матеріалі журналісти уточнюють, що все описане – це так звана інформація "якщо – то", тобто сценарії, які можуть бути реалізовані тільки у випадку, якщо Москва піде на те, аби розпочати повномасштабну війну. А також за умови, якщо державі-агресорці це вдасться.

Розвідники дізналися, що у військових колах у Росії говорять про плани встановити в Україні маріонетковий режим, який буде підконтрольним Кремлю.

Крім того, Росія має так званий "післявоєнний план". У ньому нібито йдеться про декілька етапів поглинання України. Мовляв, до цього готуються, хоча й невідомо, чи Москві вдасть реалізувати такий сценарій.

На першому етапі хочуть захопити міста

Російська армія хотіла б спершу придушити українську армію. Далі Москва планує оточити великі українські міста. У населених пунктах хочуть, аби з'явилися осередки спецслужб Росії та лояльні до Путіна "політики".

Ці сили мали б взяти під контроль міста та здати їх російським окупантам. Розвідники кажуть, що такий процес мав би тривати доки, доки всі великі міста нібито "мирним шляхом" не перейдуть під контроль Росії.



Путін планує захопити українські міста / Карта Bild

Далі планують скликати маріонеткову "Народну раду"

Після захоплення міст України режим Путіна хотів би створити фіктивний парламент – "Народну раду", яка б замінила Верховну Раду. З цієї "Народної Ради" мав би виникнути "резервний уряд", який взяв би на себе керівництво країною.

Усе це держава-агресорка хоче приправляти масовими пропагандистськими зусиллями як в Україні, так і на Заході.

Після цього всіх незгодних хочуть відправити в табори

Маріонеткова влада мала б тільки одне завдання: подолати спротив мільйонів українців проти окупації Росії.

У секретному звіті йдеться про те, що в країні б оголосили надзвичайний стан. Під час нього нібито б реалізували російський план створення таборів. У них Путін хотів би відправляти тих українців, які не погоджуються з російською окупацією.

Видання наголошує, що у Росії є "табори для утримання проукраїнських активістів", там також складають списки тих, кого у них кинуть.

Розвідники підсумовують, що основною метою Кремля є створення нової "союзної держави". До неї мали б увійти Росія, Білорусь та Україна.

Можливе вторгнення Росії в Україні: коротко

США та інші країни Заходу вже кілька місяців попереджають, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну.

Поки його не вважають невідворотним, однак російські війська біля українських кордонів, в окупованому Криму і навіть у Білорусі викликають занепокоєння.

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