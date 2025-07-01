Путін заявив про зменшення оборонного бюджету: яка мета Кремля

Володимир Путін оголосив про намір скоротити військові витрати на тлі економічного спаду та попереджень про можливу рецесію. Однак не варто довіряти його словам.

Це може бути чергова брехня Кремля для того, щоб змусити європейців відмовитися від збільшення оборонних витрат. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Можливо, сценарій розвитку такий, що Путін виходить, заявляє публічно про те, що скорочують оборонну програму, видатки до бюджету на оборону. У такий спосіб хочуть змусити європейців відмовитися від "перегонів" у сфері оборони", – припустив він.

Наприклад, щоб опозиційні партії у країнах Європи просували тезу про те, що Росія нібито зменшує витрати на оборону, тому їм не потрібно їх збільшувати. Ймовірно, Москва сподівається, що європейці будуть скорочувати оборонні бюджети.

Однак у Росії величезна частина видатків бюджету перебуває під грифом "таємно". Тому через відсутність опозиції Кремль може ховати ці військові видатки за будь-якими іншими статтями.

Наприклад, освіта іноземних громадян, де мільярди американських доларів, які будуть йти на навчання північнокорейських військових, на людей, які тільки отримали паспорти Росії. Є багато можливостей, як заховати ці видатки і ввести в оману європейців,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, Володимир Путін анонсував скорочення військових витрат через падіння економіки. Згідно з його заявою, скорочення витрат відбудеться у 2026 році або протягом трьох наступних років.

Відповідні слова кремлівського диктатора пролунали після заяви міністра економічного розвитку Росії Максима Решетнікова, який визнав, що економіка країни "перебуває на межі рецесії", тобто уповільнення економіки.