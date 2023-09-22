У Sky News дізналися, якими ракетами уразили штаб Чорноморського флоту Росії
Джерело:Sky News
У Севастополі 22 вересня трапився приліт по штабу російського Чорноморського флоту. Україна атакувала ракетами, які надала Велика Британія.
Мовиться про Storm Shadow. Про це журналістам Sky News повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовували ракети Storm Shadow
Україна використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Після прильоту, внаслідок якого будівля загорілася, один російський солдат досі вважається зниклим безвісти.
У штаб влучила щонайменше одна ракета. Водночас російські офіційні особи повідомляли, що ще п'ять нібито збила їхня ППО.
Рішення про постачання ракет британського і французького виробництва, також відомих як SCALP, було одним з найгучніших викликів західних країн під час війни. Партнери України боялися, що зброя великої дальності може бути використана на російській території.
Проте і Велика Британія, і Франція погодилися поставити Києву ці ракети в травні та липні цього року відповідно.
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Удар по штабу Чорноморського флоту: коротко
- Штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 22 вересня зазнав атаки. Міноборони Росії визнало удар. Проте окупанти, як завжди, почали фантазувати, що їхня ППО нібито добре відпрацювала.
- У ЗСУ також підтвердили удар. Мовляв, цей день та цей приліт наближають деокупацію Криму. В Повітряних силах наголосили, що загарбників попереджували про те, що "далі буде".
- Перед ударом було враховано абсолютно все. Партизани з руху "Атеш" розповіли, що атаку коригували їхні агенти та звичайні севастопольці. Вони подякували усім причетним, а також міноборони Росії, адже через їхні дії до співпраці вдається залучати дедалі більше офіцерів Чорноморського флоту.
- У телеграм-каналах вже ходять різні версії подій. Одні стверджують, що під час удару в будівлі могла відбуватися зустріч високопоставлених російських офіцерів. Інші ж заявили, що нібито загинув командувач Чорноморського флоту, який перебував у своєму кабінеті. Наразі ця інформація потребує підтвердження.