"Слава Україні" у російському паспорті: прикордонники виявили чоловіка з цікавими документами
Джерело:Держприкордонслужба
Держприкордонслужба України виявила росіянина, який незаконно перебував на території України. Щоб його не депортували, чоловік вирішив самостійно написати на документах проукраїнське гасло.
Росіянин заявив, що зовсім не хоче повертатися додому – його не влаштовує ситуація там. Росія не приваблює навіть власних громадян.
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Гасло в російському паспорті
На Київщині прикордонники виявили росіянина, який перевищив термін перебування на території України. Під час перевірки документів виявилося, що в російському паспорті красується напис маркером "Слава Україні". Поряд чоловік лаконічно намалював серце.
"Слава Україні" в російських документах / Держприкордонслужба
Росіянин заявив, що не хоче повертатися в Росію. Він стверджує, що не підтримує режим та війну в Україні. Саме тому на внутрішньому російському та закордонному паспортах він написав проукраїнське гасло.
Чоловік думав показати антиросійську позицію / Держприкордонслужба
Росіянин намагався таким чином уникнути депортації в країну-агресорку.
Війна приносить проблеми росіянам
- Територію Росії останнім часом постійно атакують безпілотники. Навіть у нібито захищеній Москві регулярно повідомляють про "бавовну".
- Кремль планує встановити тотальний контроль над мобільними мережами. У разі надзвичайних ситуацій силовики зможуть просто вимикати зв'язок.
- У Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Попри те, що мобілізація викликає негатив у росіян, Москва прагне залучити до війни якнайбільше людей. Росіяни навіть підвищили призовний вік на 3 роки.